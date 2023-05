Obtenez des réductions sur Apple iMac et Mac Minis chez Woot

Ce n’est un secret pour personne que les ordinateurs Apple ont tendance à être chers. Mais vous pouvez parfois trouver des offres si vous magasinez. Si les produits en boîte ouverte ou remis à neuf ne vous dérangent pas, Woot propose une pléthore d’iMac et de Mac Mini Apple, y compris certains avec des puces M1, à des prix moins chers que ceux que vous paieriez pour un tout nouveau modèle. Si vous recherchez un ordinateur portable de bonne qualité et durable, les MacBook Apple sont difficiles à battre, mais trouver une bonne affaire MacBook n’est pas toujours facile car Apple offre rarement des réductions sur ses produits directement. Cette offre est disponible jusqu’au 20 mai, jusqu’à épuisement des stocks.

En ce moment, vous pouvez accrocher une boîte ouverte Mac 2021 à l’état neuf pour 1 030 $. Ce moniteur et ordinateur tout-en-un est une option de bureau pratique. Il est équipé de la puce M1 d’Apple avec un processeur à 8 cœurs et un GPU à 8 cœurs et il dispose d’un écran Retina 4,5K de 24 pouces, ainsi que de 8 Go de RAM et de 256 Go de stockage SSD. Il dispose également d’une caméra 1080p, d’un réseau de trois micros et d’un système audio à six haut-parleurs. Cependant, si vous n’avez pas nécessairement besoin de la puissance d’un GPU à 8 cœurs, vous pouvez saisir cette version avec GPU 7 cœurs à partir de 880 $. Il y a aussi versions reconditionnées disponible à partir de 840 $.

Et si vous préférez le Mac Mini d’Apple pour quelque chose de petit et portable, consultez ceci modèle remis à neuf de grade A avec une puce Apple M1, 8 Go de RAM, 256 Go de stockage SSD. Il est disponible pour seulement 420 $ en ce moment. (Notez simplement que vous devrez acheter votre propre moniteur.)

Tu peux voir Guide de Woot ici pour en savoir plus sur ses produits remis à neuf et en boîte ouverte afin que vous sachiez à quoi vous attendre. Et chaque article en vente est accompagné d’une garantie limitée Woot de 90 jours, juste au cas où. Assurez-vous de magasiner le toute la sélection de vente chez Woot pour découvrir les autres modèles disponibles, mais gardez à l’esprit que les modèles plus anciens peuvent ne pas offrir les performances dont vous avez besoin pour des tâches plus créatives.