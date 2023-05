Obtenez des rabais importants chez Samsung pour le Memorial Day

Si vous êtes un fan de Samsung, il est maintenant temps de profiter d’un certain nombre d’offres du Memorial Day de la marque. Vous pouvez économiser sur un certain nombre d’articles, y compris les montres intelligentes, les téléviseurs, les ordinateurs portables, les appareils électroménagers et plus encore, ce qui en fait un bon moment pour réviser votre technologie. Beaucoup de ces offres expirent bientôt, nous vous suggérons donc de passer votre commande le plus tôt possible.

Si vous cherchez à améliorer votre espace de divertissement, Samsung a réduit certains téléviseurs Frame jusqu’à 800 $. The Frame est célèbre pour son mode Art, qui affiche des œuvres d’art sur vos murs lorsque votre téléviseur est éteint. Samsung a actuellement le 65 pouces Le modèle 2022 a été réduit à 1 700 $ – c’est une économie de 300 $.

Vous trouverez également des économies sur la Galaxy Watch 5 Pro, qui peut vous aider à suivre vos niveaux d’activité et à rester connecté lors de vos déplacements. Le régulier Modèle Wi-Fi est actuellement réduit à 400 $ – une remise de 50 $ – mais si vous souhaitez obtenir la version avec connectivité LTE, elle est disponible pour seulement 430 $, ce qui vous permet d’économiser 70 $ sur son prix courant habituel.

Et si vous avez besoin d’un ordinateur portable, vous pouvez retirer jusqu’à 300 $ de réduction sur la série Galaxy Book 3, avec des prix à partir de 800 $ tout de suite. De plus, si vous avez un appareil à échanger, vous pouvez également obtenir un crédit pour cela.

La société offre également jusqu’à 550 $ de sélection rondelles et séchoirsoffres sur réfrigérateurs et des économies sur un certain nombre d’autres articles, alors assurez-vous de magasiner le toute la sélection de vente chez Samsung.