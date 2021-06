Obtenez des rabais énormes sur les meubles de patio et plus

— Les recommandations sont choisies indépendamment par les éditeurs de Reviewed. Les achats que vous effectuez via nos liens peuvent nous rapporter une commission.

Nous sommes dans la perspective du Prime Day 2021 (c’est Lundi 21 juin, et mardi 22 juin, FYI), mais vous n’avez pas à attendre pour obtenir des offres époustouflantes. Plusieurs détaillants ont lancé leurs propres événements d’épargne, et l’une des meilleures ventes que nous ayons vues jusqu’à présent se produit chez Macy’s, qui organise sa vente populaire pour les amis et la famille.

Cela signifie qu’à travers Lundi 14 juin, vous pourrez acheter des vêtements pour hommes et femmes à prix régulier et en solde, des articles pour la maison, des ustensiles de cuisine et plus encore avec une réduction supplémentaire de 30 % avec le code promo AMI à la caisse. Le détaillant offre également 15 % de réduction sur une sélection de produits de beauté avec le même code.

Un excellent article que nous vous recommandons d’ajouter à votre panier est ce gaufrier Cuisinart WAF-F20, qui est passé de 124,99 $ à 99,99 $ et encore réduit à 89,99 $ avec le code promo AMI à la caisse. Nous l’avons classé parmi nos gaufriers préférés pour la façon dont il a préparé des gaufres «épaisses, moelleuses et tendres à l’intérieur, croustillantes à l’extérieur» lors des tests. Nous avons également apprécié le fait qu’il puisse cuire deux à la fois et qu’il y ait à la fois des signaux lumineux et audio nous informant que notre petit-déjeuner était prêt.

Vous cherchez de nouveaux meubles de patio pour embellir votre espace? Vous aimerez peut-être le canapé d’extérieur en osier Monterey, maintenant réduit de 1 999 $ à 1 209 $ et encore réduit à 1 088,10 $ avec le code promo AMI, vous permettant d’économiser 910,90 $. Cet essentiel de plein air a une note parfaite de 5 étoiles des clients de Macy, qui ont adoré ses coussins de siège confortables et sa durabilité à long terme – une cliente a écrit qu’il était sur son porche depuis des années et qu’il avait toujours l’air tout neuf.

À l’avance, découvrez le reste des meilleures offres de la vente Macy’s Friends and Family – vous trouverez peut-être exactement ce que vous cherchez.

Les meilleures offres de la vente des amis et de la famille de Macy

Cuisine et salle à manger

Lit et bain

Un meuble

Vêtements pour hommes et femmes

Beauté

