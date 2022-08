Obtenez des Pokémon gratuits pendant les championnats du monde Pokémon

Les Championnats du monde Pokemon 2022 débutent le 18 août et la société Pokemon célèbre en offrant deux Pokemon gratuits pour les jeux Pokemon Sword and Shield.

Les fans qui assistent aux Championnats du monde en personne à Londres pourront recevoir un Sinistea gratuit. Ce Pokémon particulier est équipé d’un Moomoo Milk et connaît Celebrate, un mouvement qu’il ne peut généralement pas apprendre dans les jeux.

Même si vous ne pouvez pas y assister en personne, vous pourrez toujours recevoir un Pokémon gratuit en vous connectant. Pendant la diffusion en direct des Championnats du monde, la société Pokémon partagera un code de téléchargement pour le mythique Pokémon Victini. Une fois le code révélé, lancez votre copie de Sword or Shield et suivez ces étapes pour le réclamer :

Appuyez sur X pour ouvrir le menu

Sélectionnez le cadeau mystère

Sélectionnez “Obtenez un cadeau mystère”

Sélectionnez “Obtenir avec code/mot de passe”

Entrez le code Victini

Le code de téléchargement Victini ne sera valable que jusqu’à 16h59 PT le 21 août, vous devez donc l’utiliser avant cette date.

Les championnats du monde 2022 se déroulent jusqu’au 21 août, avec des compétitions dédiées à Pokemon Sword and Shield, Pokemon Go, le jeu de cartes à collectionner Pokemon et plus encore. L’intégralité de l’événement sera diffusée sur les chaînes YouTube et Twitch officielles de Pokemon. Vous pouvez trouver le calendrier complet des diffusions ici.

Ce ne sont pas les seuls Pokémon spéciaux que vous pouvez réclamer dans Sword and Shield pour le moment. Grimmsnarl brillant apparaît actuellement dans les tanières de raid dans le cadre du dernier événement Max Raid des jeux. Comme le code Victini, l’événement devrait se terminer à 16 h 59 PT le 21 août.