Obtenez des offres de rentrée avec cette vente surprise

Ce n’est peut-être qu’en juillet, mais l’été avance vite, et la prochaine chose que vous savez, vous serez en mode panique en essayant de trouver le meilleur équipement pour la rentrée. Heureusement, Amazon organise en ce moment une vente surprise pour la rentrée afin que vous puissiez faire le plein de tout l’équipement dont vous avez besoin (et des trucs géniaux que vous voulez), puis détendez-vous et profitez du reste de l’été en sachant que vous êtes pleinement préparé pour un retour en classe.

De l’équipement d’art et d’artisanat pour les enfants d’âge scolaire qui rechercheront de l’aide pour leurs projets de devoirs astucieux aux gadgets technologiques pour les élèves plus âgés et même notre tablette préférée de tous les temps pour les enfants (maintenant 36% de réduction !), vous pouvez économiser dans à peu près toutes les catégories de produits qu’Amazon vend. Et c’est beaucoup !

Tout d’abord, vous aurez besoin de quelque chose pour transporter toutes vos fournitures, et c’est là qu’un sac à dos entre en jeu. Les sacs à dos Jansport sont des incontournables de la rentrée, et le sac à dos Jansport Superbreak que nous avons nommé parmi les meilleurs sacs à dos pour l’école est maintenant en vente maintenant pour 34,99 $, en baisse de 7,01 $ par rapport à son prix d’origine de 42 $. Ce sac à dos est exactement comme promis : un sac à dos basique, sans fioritures mais durable qui fait le travail. Il est de style décontracté et peut tout transporter, des livres (oui, ils les utilisent toujours à l’école !)

Une paire de bons écouteurs est essentielle pour les étudiants du secondaire, du collège et de l’université, en particulier, et il existe un certain nombre de paires disponibles dans le cadre de la vente de la rentrée, y compris les écouteurs sans fil Soundcore by Anker Liberty 2, qui sont en baisse de 79,99 $ à 69,99 $ avec un coupon sur la page. Nommé notre paire préférée de véritables écouteurs sans fil de moins de 100 $, nous avons adoré cette paire pour son ajustement personnalisable, son son personnalisable et sa durée de vie de batterie stellaire.

