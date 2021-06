Obtenez des meubles de patio et plus à leurs meilleurs prix de la saison

— Les recommandations sont choisies indépendamment par les éditeurs de Reviewed. Les achats que vous effectuez via nos liens peuvent nous rapporter une commission.

Le Memorial Day 2021 est peut-être terminé, mais les meilleures économies de la saison sont encore à venir ! En fait, Macy’s organise actuellement ses célèbres prix les plus bas de la saison, où vous pouvez obtenir jusqu’à 60% de réduction sur certains des articles les plus populaires du grand magasin, allant des articles pour la maison aux vêtements.

À travers dimanche 6 juin, que vous recherchiez de nouveaux ustensiles de cuisine pour tous ces barbecues dans le jardin ou une nouvelle robe d’été pour vos vacances sur la côte, il y a des tonnes d’offres à faire chez le détaillant. Vous bénéficierez également de la livraison gratuite sur les commandes de 25 $ et plus.

Si vous êtes à la recherche d’un nouvel ensemble de couverts, vous adorerez cette collection Cascade International Silver de 51 pièces, maintenant à prix réduit de 80 $ à 27,99 $, vous permettant de réaliser des économies de 52,01 $. C’est 65% de réduction ! Bien que nous n’ayons jamais testé ce style auparavant, nous avons adoré la collection similaire International Silver 51-Piece Adventure (actuellement indisponible) que de nombreux critiques ont félicitée pour son excellent rapport qualité-prix et ses pièces lavables au lave-vaisselle. Notre rédactrice en chef de cuisine et de cuisine, Madison Trapkin, a trouvé ces couverts très confortables à tenir dans sa main. Alors qu’elle souhaitait qu’il ait un peu plus de poids, elle pensait également que la qualité ultra-légère pouvait être un attrait pour les autres. L’ensemble Cascade devrait avoir une sensation similaire, ce qui le rend parfait pour vos prochains dîners. Madison a noté que les couverts en acier inoxydable sont généralement sensibles à la corrosion, cependant, ils ne conviennent peut-être pas aux acheteurs à la recherche d’une qualité patrimoniale. Cela dit, chaque couteau ou fourchette vous coûtera moins de 0,55 $ pièce, ce qui le rend très abordable à remplacer.

Pour ceux d’entre vous à la recherche de mobilier d’extérieur, pensez au canapé en osier Monterey, désormais réduit de 60 %, passant de 1 999 $ à 799 $ et vous permettant d’économiser 1 200 $. Cet ensemble le mieux noté a une note parfaite de 5 étoiles par les acheteurs de Macy’s, qui ont fait l’éloge de ses coussins de siège confortables et de sa durabilité – l’un d’eux a écrit qu’il était assis sur son porche depuis des années ! Vous bénéficierez également d’une garantie de sept ans sur le cadre en aluminium de ce produit, vous permettant de le remplacer facilement en cas de dommage.

Ce n’est pas tout : vous trouverez d’autres réductions intéressantes sur une large gamme de produits indispensables. Continuez à faire défiler pour le reste de nos favoris,

Les meilleures offres des soldes Macy’s les plus bas de la saison

Cuisine et salle à manger

Lit et bain

Aspirateurs

Un meuble

Vêtements

Beauté

