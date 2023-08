Obtenez des graphismes époustouflants avec un budget limité grâce à d’importantes économies sur les ordinateurs portables équipés de Nvidia

Il existe de nos jours différentes façons de jouer en déplacement. Mais si vous souhaitez bénéficier de la puissance et de la polyvalence d’un PC, vous devrez investir dans un ordinateur portable de jeu approprié. Ils ont tendance à être plus chers qu’un ordinateur portable classique, mais sont également dotés d’un matériel de pointe qui leur permet d’exécuter des tonnes de titres les plus récents. Et à l’heure actuelle, Newegg propose des offres intéressantes sur une variété de modèles équipés d’une unité de traitement graphique Nvidia avancée, avec des prix commençant à seulement 879 $.

Nvidia propose la grande majorité de nos cartes graphiques préférées en 2023, qui offrent des graphismes époustouflants et des performances fluides aux joueurs. Et Newegg propose quelques offres différentes sur les ordinateurs portables de jeu équipés de ces GPU avancés. Plusieurs modèles sont en vente à des centaines de dollars, comme celui-ci Acer Nitro5 – l’un des meilleurs ordinateurs portables de jeu de 2023 – qui coûte 180 $ de réduction, ce qui ramène le prix à 1 100 $. D’autres modèles bénéficient d’une réduction de 400 $ ou plus, mais ce ne sont pas les seules offres disponibles.

La plupart des ordinateurs portables en vente seront également accompagnés d’un cadeau gratuit. Les modèles équipés d’un GPU Nvidia GeForce RTX 40 Series seront également livrés avec le Pack Overwatch 2 Invasion (une valeur de 40 $), tandis que ceux avec sélectionnez les processeurs Intel Core recevra un exemplaire gratuit de Nightingale et Assassin’s Creed Mirage (d’une valeur de 80 $). Il existe également des modèles sélectionnés qui seront livrés avec un casque de jeu gratuitou un carte-cadeau Newegg gratuite. Et vous pouvez consulter notre tour d’horizon complet des meilleures offres d’ordinateurs portables de jeu pour encore plus de bonnes affaires.