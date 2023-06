Obtenez des forfaits de grillades gratuits à Snake River Farms pour les commandes de 199 $ ou plus

L’été est arrivé et cela signifie que la saison des grillades bat son plein. Vous pouvez obtenir tous les éléments essentiels de grillades dont vous avez besoin pour votre prochain barbecue à Fermes de la rivière Snake, y compris les steaks, les côtelettes de porc, le bœuf Wagyu et d’autres coupes de qualité supérieure. Et en ce moment, la société propose un pack de grillades gratuit de votre choix lorsque vous dépensez 199 $ ou plus. Utilisez simplement le code GRILLINTHEUSA à la caisse afin d’obtenir le module complémentaire gratuit. Vous pouvez profiter de cette offre jusqu’au 27 juin.

Snake River Farms est l’un de nos services de livraison de viande préférés. Il s’agit d’un service en ligne qui vous permettra de sauter votre voyage au supermarché ou au boucher local et d’avoir à la place des coupes de bœuf, de poulet, de porc, de fruits de mer et plus livrées directement à votre porte, y compris des articles spécialisés comme le bœuf Wagyu américain Gold Grade ou le Kurobuta. Porc Berkshire. Et vous pouvez commander votre viande à la carte, article par article, accrocher l’un des boîtes organisées disponibles ou obtenez un mélange des deux.

Contrairement à certains services, il ne s’agit pas d’un abonnement récurrent, ce qui signifie que vous pouvez profiter de cette offre sans aucune condition. Sélectionnez simplement les viandes que vous souhaitez ajouter à votre panier, entrez le code promotionnel, puis choisissez votre ensemble de grillades gratuit. Vous aurez le choix entre deux paquets de galettes SRF, deux paquets de hot-dogs SRF ou combinez les deux avec un paquet de galettes et un paquet de hot-dogs. En ce qui concerne l’expédition, il y a un gamme de prix en fonction de la rapidité avec laquelle vous souhaitez que votre commande arrive.

