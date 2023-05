Obtenez des examens de la vue et des lunettes abordables sans assurance

Maintenir des yeux sains est un élément clé des soins de santé, mais de nombreux Américains négligent ou repoussent cet aspect important de leur santé et de leur bien-être. Selon les données de la Centres pour le Contrôle et la Prévention des catastrophes93 millions d’adultes aux États-Unis courent un risque élevé de développer une perte de vision grave, mais seulement la moitié d’entre eux ont consulté un ophtalmologiste au cours de la dernière année.

Dans de nombreux cas, c’est parce que les soins de la vue coûtent trop cher. Environ la moitié des adultes aux États-Unis se passer d’assurance vision, qui n’est pas incluse dans les plans de santé standard. Et sans assurance, un examen de la vue typique coûte environ 184 $. Ajoutez le coût des lunettes ou des contacts, et il n’est pas surprenant que de nombreux Américains évitent d’aller chez l’ophtalmologiste ou de garder leur ordonnance à jour.

Obtenir un examen de la vue sans assurance ne doit cependant pas être trop coûteux. Il existe plusieurs façons de trouver des examens de la vue bon marché ou des soins de la vue à faible coût, et nous les explorerons ici.

Quel est l’endroit le moins cher pour passer un examen de la vue ?

Certains des meilleurs endroits pour rechercher des examens de la vue ou des lunettes sans assurance sont les centres d’examen de la vue à prix réduit ou les détaillants de lunettes en ligne. Il y a pas mal d’options, mais nos préférées sont :

Si vous avez juste besoin de nouveaux verres pour une monture existante, vous pouvez économiser de l’argent en consultant les options en ligne pour les verres de remplacement. Pour les porteurs de lentilles de contact, découvrez comment prolonger la durée de vie de vos contacts pour économiser de l’argent à long terme.

Découvrez les programmes nationaux de soins oculaires

Morsa Images/Vision numérique/Getty Images

Les détaillants ci-dessus peuvent encore être trop coûteux pour certains, mais ils ne sont pas les seules options pour les examens de la vue sans assurance. De nombreux programmes offrent des soins oculaires gratuits ou des options à faible coût aux personnes éligibles, notamment :

Voir un étudiant optométriste

Si vous êtes prêt à recevoir des soins d’étudiants en optométrie ou en ophtalmologie, de nombreuses écoles proposent des soins oculaires bon marché et des examens de la vue gratuits pour les patients. Les étudiants qui passent l’examen sont supervisés, vous pouvez donc toujours être sûr que vous obtenez des soins de qualité. Vous pouvez également trouver des occasions de participer (gratuitement) à des études de recherche collégiales.

Rechercher les écoles participantes iciet appelez toutes les écoles de votre région pour vous renseigner sur les programmes d’examen des étudiants et les coûts.

Medicare ou Medicaid peuvent aider à couvrir les coûts

Photothèque scientifique/Getty Images

Les participants à Medicare ou Medicaid peuvent également avoir des options lorsqu’il s’agit de trouver des soins oculaires à faible coût.

Medicaid, qui fournit des soins de santé gratuits aux enfants à faible revenu et à certains adultes à faible revenu, offre généralement un certain niveau de soins de la vue. Tous les plans Medicaid inclure des examens de la vue et des lunettes pour les enfants de moins de 21 ans, mais la couverture pour les adultes varie selon les États. Vous pourrez peut-être obtenir des examens de la vue gratuits, des lunettes ou les deux. Pour savoir ce que Medicaid couvre dans votre état, contactez votre agence d’état Medicaid. Les enfants qui ne sont pas éligibles à Medicaid peuvent être en mesure d’obtenir une couverture visuelle par le biais du programme d’assurance maladie pour enfants de leur État.

Medicare est un programme destiné aux adultes de plus de 65 ans et à certaines personnes handicapées. Il n’offre généralement pas de couverture visuelle, mais il aide à certaines affections oculairesy compris la cataracte, la sécheresse oculaire, la dégénérescence maculaire et le glaucome.

Vous pourrez peut-être bénéficier d’une couverture visuelle plus étendue grâce à un programme Medicare Advantage. Cette couverture approuvée par Medicare est offerte par des assureurs privés et comprend souvent une couverture de la vue pour les examens de la vue, les lunettes et Contacts.

En bout de ligne

Les examens de la vue sont une pièce essentielle mais souvent négligée du puzzle des soins de santé pour de nombreux Américains – et cela est largement dû au coût. Mais il existe de nombreux services conçus pour éliminer ces barrières financières en rendant les examens de la vue et les lunettes plus abordables et accessibles à tous.

Si vous avez du mal à payer les soins de la vue, consultez les nombreux détaillants locaux et en ligne, ainsi que plusieurs programmes nationaux, pour voir si vous pouvez obtenir les soins dont vous avez besoin à un coût que vous pouvez gérer.