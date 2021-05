Obtenez des ensembles de patio et plus en vente à la super vente d’Overstock

– Les recommandations sont choisies indépendamment par les éditeurs de Review. Les achats que vous effectuez via nos liens peuvent nous rapporter une commission.

Croyez-le ou non, les amis, nous sommes bien en mai. Ce mois-ci sert de précurseur à l’été, qui démarre officiellement le Dimanche 20 juin, et avec un peu de temps libre avant l’arrivée de la saison préférée de tout le monde, vous voudrez préparer un espace extérieur avec tout ce dont vous aurez besoin pour avoir la cour la plus confortable qui soit. Vous pouvez même le faire pour moins cher, grâce à l’énorme super vente de meubles de patio qui se déroule actuellement chez Overstock.

Recevez des conseils d’experts sur votre téléphone. Inscrivez-vous pour recevoir des alertes par SMS de la part des nerds à la recherche d’offres chez Review.

Le détaillant a récemment lancé cet événement d’épargne impressionnant, qui se déroule à partir de maintenant jusqu’à Mai 13, permettant aux acheteurs d’économiser gros sur des tonnes de chaises longues, d’ensembles de conversation et de canapés, qui seront sans aucun doute incroyables dans votre espace en plein air. Vous bénéficierez même de la livraison gratuite sur votre commande!

L’un de nos meilleurs choix? Cet ensemble de chaises Adirondack rustiques Christopher Knight Home Hanlee, une fois 313,49 $ et maintenant en vente à partir de 248,62 $ dans la teinte naturelle teintée. Ces chaises pliantes Adirondack respirent la détente grâce à leur design emblématique en bois, parfait pour les terrasses, les balcons ou les arrière-cours de toutes tailles. Ces pièces ont été évaluées à 4,4 étoiles par plus de 250 clients d’Overstock, qui les ont qualifiées de «robustes» et de «faciles à assembler». Le bois est également résistant à l’eau, donc ils sont également faits pour durer.

Si vous êtes à la recherche d’une plus grande collection de sièges, Overstock est là pour vous. L’ensemble de chat en osier rembourré Christopher Knight Home Jackson en quatre pièces, par exemple, est en vente au prix de 424,99 $, soit une baisse de 171,50 $ par rapport à son prix initial de 596,49 $. Cette trouvaille de premier ordre comprend quatre pièces: une causeuse en bois, deux chaises et une table basse, ainsi que des coussins d’accompagnement dans des tons neutres. Complet avec une note de 4,3 étoiles par plus de 75 acheteurs Overstock, cet ensemble a reçu des critiques de premier ordre pour son niveau de confort élevé. Les acheteurs ont également trouvé que c’était un jeu d’enfant à assembler. Un client récent l’a décrit comme «beau», soulignant qu’il était fabriqué à partir de matériaux de première qualité.

Pour économiser sur encore plus de meubles d’extérieur, parcourez tous nos choix préférés.

Les meilleures offres de meubles de patio pour magasiner dans la Super Sale Overstock Patio

Terrasse extérieure

Tables et foyers

Ensembles de conversation

Besoin d’aide pour trouver des produits? Abonnez-vous à notre newsletter hebdomadaire. C’est gratuit et vous pouvez vous désinscrire à tout moment.

Les experts en produits de Review couvrent tous vos besoins d’achat. Suivez Review sur Facebook, Twitter, et Instagram pour les dernières offres, critiques et plus encore.

Les prix étaient exacts au moment de la publication de cet article, mais peuvent changer avec le temps.