Obtenez des écouteurs Status Select pour 50 $ de moins avec ce coupon exclusif

Si vous recherchez une paire d’écouteurs de tous les jours avec une qualité sonore exceptionnelle à un prix avantageux, consultez les options de Status. Les lecteurs CNET peuvent économiser 50 $ sur certains écouteurs Status dès maintenant lorsque vous utilisez le code promotionnel ENTRECNET50 à la caisse. Cette remise exclusive s’applique soit au Entre 3ANC ou Entre Pro modèles et baissera le prix de chacun à 199 $ et 99 $, respectivement. Cette offre est disponible jusqu’au 27 juin.

Le Entre 3ANC Les écouteurs ont marqué une place dans notre tour d’horizon des écouteurs sans fil les plus performants de l’année, donc si vous recherchez une qualité sonore optimale avec de vrais écouteurs sans fil, ce modèle est une excellente option. Avec une suppression active du bruit, trois pilotes, un couplage Bluetooth multipoint, un indice de résistance à l’eau IPX5 et une autonomie de batterie pouvant atteindre huit heures et demie avec ANC activé, ces écouteurs offrent beaucoup. David Carnoy de CNET atteste que bien qu’ils ne prennent en charge que le codec audio AAC, ces écouteurs offrent « un son clair avec des basses percutantes et une bonne clarté ». Avec la démarque actuelle, leur valeur est encore meilleure à seulement 199 $.

Et si vous cherchez une paire qui coûte encore moins cher, le Entre Pro les écouteurs sont également une option décente. Comme les écouteurs mentionnés ci-dessus, ceux-ci offrent trois haut-parleurs par écouteur et sont résistants à l’eau. Bien qu’ils manquent d’ANC, ils offrent jusqu’à 12 heures de lecture par charge et 36 heures supplémentaires avec le boîtier de charge. Et ils sont une bonne affaire à 99 $.

