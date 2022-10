Obtenez des économies sur les outils d’amélioration de l’habitat jusqu’à 75 $ de rabais chez Home Depot

Home Depot organise une toute nouvelle vente où vous pouvez économiser jusqu’à aujourd’hui. Il existe des outils électriques, des outils à main, du stockage et plus encore que vous pouvez obtenir à prix réduit. Il n’y a pas de date de fin pour cette offre particulière. Et il y a plus de 1 000 produits parmi lesquels vous pouvez choisir même si quelque chose se vend.

Certains des best-sellers de Home Depot incluent ceci pour 649 $, vous permettant d’économiser 450 $. Ce kit est livré avec 10 outils, tels qu’une perceuse-visseuse, une visseuse à percussion, une tronçonneuse/meuleuse et une lampe de travail. Si vous voulez un kit combo un peu plus abordable, consultez un autre pour 299 $. Bien que ce kit n’ait pas 10 outils (il en a cinq), vous obtenez toujours une perceuse à percussion, un travail multi-outils et une lumière, ainsi que des piles, pour que tout fonctionne.

Comme c’est l’automne, vous pourriez avoir quelques projets de menuiserie auxquels vous souhaitez vous attaquer. Si tel est le cas, vous pouvez également vous procurer des outils de menuiserie pendant cette offre. Besoin d’un puzzle ? Vous pouvez obtenir ceci pour seulement 89 $ (économisez 44 $). Et si vous allez faire tourner votre barbecue une dernière fois avant de l’installer complètement pour l’hiver, vous pouvez également aider à nettoyer les cendres tenaces en utilisant ces 80 $. .

Pour toute la vente, rendez-vous sur pour plus d’outils électriques à prix réduits pour faire décoller votre prochain projet.