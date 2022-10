Obtenez des économies anticipées pour les fêtes sur les imprimantes, les ordinateurs et plus encore chez Staples

Alors que nous nous rapprochons des fêtes de magasinage telles que le Black Friday et Premier jour, de plus en plus de détaillants proposent de toutes nouvelles offres pour vous aider à économiser. Et l’un de ces détaillants est Staples. En ce moment, vous pouvez obtenir des rabais sur pour moins cher aujourd’hui.

Si vous avez besoin d’AirPods, procurez-vous une paire de pour 199 $, vous permettant d’économiser 20 %. Il existe des AirPod qui sont encore plus abordables si vous êtes d’accord avec la génération précédente. La sont de 169 $, tandis que le sont de 119 $.

Envisagez-vous d’acheter un ordinateur de bureau tout-en-un ? Obtenez ceci avec Intel Core i5 pour 850 $ (économisez 110 $). Ce tout sur un seul bureau est une excellente option pour les personnes qui veulent juste quelque chose de simple que vous pouvez placer sur votre bureau et qui ne prendra pas beaucoup de place. De plus, il est capable d’exécuter plusieurs programmes et de stocker les fichiers dont vous avez besoin pour rendre votre vie au bureau ou à l’école un peu plus facile.

Vous avez peut-être déjà un ordinateur de bureau, mais vous voulez un tout nouveau moniteur. Si oui, regarde ça pour 210 $ (économisez 80 $). Il est livré avec un port d’affichage et HDMI avec prise en charge HDCP et peut prendre en charge l’affichage sur écran large.

Il existe également des options pour le bureau telles qu’un 70 $ et une imprimante qui est l’une de mes préférées, la pour 170 $ (économisez 50 $).

Il y a beaucoup de technologies utiles lors de cette vente d’économies de début de vacances, alors rendez-vous sur maintenant pour plus.