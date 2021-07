Obtenez des contenants de stockage de nourriture chez Macy’s pour 20 $

– Les recommandations sont choisies indépendamment par les éditeurs de Reviewed. Les achats que vous effectuez via nos liens peuvent nous rapporter une commission.

C’est toujours amusant de cuisiner vos aliments préférés, mais parfois vous en faites trop pour un seul repas. Pour savourer la saveur, vous avez besoin de quelque chose pour garder vos délices frais dans votre réfrigérateur. Heureusement, Macy’s vend une collection utile de conteneurs Pyrex dans un seul emballage pour un nouveau prix bas.

Le grand magasin vend un stockage Pyrex de 12 pièces, déjà réduit de 41% par rapport à son prix catalogue de 47,99 $ et maintenant avec une réduction supplémentaire de 25% avec le code promo JUILLET, ramenant le prix final à 20,99 $. Chaque ensemble comprend deux contenants de 1 tasse avec couvercles, deux contenants de 2 tasses avec couvercles, un contenant de 4 tasses avec couvercle et un contenant de 7 tasses avec couvercle.

Nous avons testé un certain nombre de contenants de stockage de nourriture et avons constaté que Pyrex est le meilleur sur le marché. Notre premier choix est l’ensemble Ultimate de 10 pièces, qui coûte 47,24 $ avec le code promo JUILLET. Nous avons trouvé que la construction en verre Ultimate permet de créer des contenants à la fois beaux et résistants aux dommages, qui vont également au four (tant que son contenu est décongelé). Bien que nous ayons vu des taches sur les couvercles en silicone avec l’ensemble, un passage au lave-vaisselle les a généralement ramenés à la normale.

Bien que nous n’ayons pas encore testé cet ensemble de 12 pièces, plus de 300 clients l’ont suffisamment aimé pour lui attribuer une évaluation 5 étoiles. Les acheteurs ont fait l’éloge de l’ensemble pour la variété utile de tailles incluses et la construction « robuste » et « durable ».

Un autre excellent achat pour le stockage des aliments est l’ensemble de contenants de 24 pièces Lock n Lock pour 19,99 $. Normalement coté à 50 $, le prix de vente baisse de 60% comme l’une des promotions du Black Friday de Macy en juillet. Cet ensemble comprend deux contenants de 0,75 tasse, deux contenants de 1,5 tasse, deux contenants de 2 tasses, deux contenants de 3,6 tasses, un contenant de 0,38 tasse, un contenant de 3,4 tasses, un contenant de 3,7 tasses et un contenant de 4,2 tasses , tous avec couvercles. Les clients ont également recommandé cet ensemble, avec un avis 5 étoiles indiquant que les couvercles se «fermaient facilement» sans déversement.

Remettez ces lignes de caisse un peu plus longtemps et stockez-les, mais ne tardez pas, ces prix ne resteront pas.

