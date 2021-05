Obtenez d’énormes réductions de prix sur la technologie lors de la vente de 3 jours du magasin

– Les recommandations sont choisies indépendamment par les éditeurs de Review. Les achats que vous effectuez via nos liens peuvent nous rapporter une commission.

En matière de technologie, Best Buy est un détaillant qui occupe une place primordiale dans l’esprit. Le magasin propose une sélection fabuleuse et diversifiée de tout, des téléviseurs grand écran et des haut-parleurs pour votre salon aux ordinateurs portables et aux ordinateurs pour votre bureau à domicile. Mieux encore, il y a actuellement d’énormes économies dans toutes ces catégories grâce au retour de la vente de trois jours de l’entreprise.

À travers ce soir 9 mai, seulement, vous pouvez profiter d’économies monstres sur certains de nos appareils électroniques préférés grâce à cet événement d’épargne. Si vous recherchez une excellente nouvelle paire d’écouteurs sans fil, par exemple, vous pouvez choisir la meilleure paire que nous ayons jamais testée dans les écouteurs Sony WH-1000XM4, qui coûtent actuellement 278 $. C’est 72 $ de moins que le prix initial de 349,99 $!

Ces petits bébés offraient une excellente qualité audio – un fait qui a été accepté par tous les nombreux membres du personnel qui les ont essayés – et une annulation du bruit de premier ordre lors de nos tests. De plus, ils ne nous ont pas fait mal ou ne nous ont pas serré les oreilles, ce qui les rend très confortables à porter toute la journée, ce que l’on ne peut pas toujours dire sur les écouteurs. Plus de 2 600 acheteurs de Best Buy les ont également appréciés, ce qui leur a valu une approbation collective de 4,7 étoiles, avec des critiques mentionnant la «qualité supérieure» et le «son superbe».

Ce n’est pas tout: loin de là: il existe de nombreuses autres offres dans toutes les grandes catégories vendues par Best Buy. Découvrez tous nos meilleurs choix de la promotion ci-dessous.

Les meilleures offres pour magasiner lors de la vente de 3 jours de Best Buy

