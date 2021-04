– Les recommandations sont choisies indépendamment par les éditeurs de Review. Les achats que vous effectuez via nos liens peuvent nous rapporter une commission.

Si l’année écoulée nous a appris quelque chose, c’est l’importance de rendre nos espaces de vie aussi habitables que possible. Que vous soyez d’humeur à rénover votre cuisine ou que vous souhaitiez embellir votre jardin, il existe de nombreuses façons de donner une nouvelle vie à votre demeure. Parfois, cela peut signifier ajouter un nouveau décor au salon, d’autres fois, cela peut signifier trouver une toute nouvelle façon de se détendre sur votre porche arrière. Quelle que soit la manière dont vous choisissez de mettre à niveau, vous voudrez vous diriger vers Kohl’s, qui propose une pléthore de produits à gagner à des prix très réduits pour la vente massive de maisons du magasin.

A partir de maintenant jusqu’à 25 avril, tout, des friteuses à air aux ensembles de draps, sera en vente lors des démarches majeures. En plus de ces réductions de prix exceptionnelles, les acheteurs peuvent bénéficier d’une réduction supplémentaire de 15% en utilisant le code promotionnel GET15 à la caisse et gagnez 10 $ en Kohl’s Cash pour chaque 50 $ dépensé, bon pour une utilisation entre 26 avril et Dimanche 2 mai.

Nous avons passé au crible la vente et trouvé les meilleures offres sur les nouveaux ustensiles de cuisine, la literie, les produits de nettoyage et plus encore.

Vous cherchez à faire de votre terrasse le prochain hotspot estival? Cette chaise antigravité Sonoma Goods (à l’origine 119,99 $ et maintenant 67,99 $ avec le code promo) est prête à être déployée dans votre jardin, et près de 2000 clients ont attribué à cette chaise cinq étoiles pour son design robuste et son niveau de confort.

Le rideau de fenêtre intérieur / extérieur Sailor de Sun Zero, quant à lui (à l’origine à 49,99 $, maintenant à 16,99 $ avec le code), convient aux clôtures de patio et aux fenêtres du salon, et Sun Zero affirme que ses rideaux peuvent bloquer les rayons UV pour éviter les reflets. Les clients ont également donné à ces rideaux des notes élevées pour leur épaisseur suffisante pour les protéger du soleil matinal. (Ceux qui recherchent un rabais encore plus important peuvent consulter le même choix disponible chez Walmart pour aussi peu que 14,69 $.)

À l’intérieur de la maison, il n’y a pas de mal à avoir un miroir dans lequel jeter un coup d’œil avant de sortir. Le miroir mural de Belle Maison (une fois 99,99 $, maintenant 50,99 $ avec le code) fait le travail avec style grâce à sa finition dorée. Les acheteurs ont adoré ses lignes épurées et sa capacité à compléter une variété de conceptions de maison. En plus de cela, les clients ont trouvé le poids de 13 livres du miroir suffisamment léger pour être suspendu facilement.

