Obtenez déjà jusqu’à 300 $ de réduction sur le nouveau Surface Laptop 5

Les offres du Black Friday sont généralement disponibles sur des produits sortis depuis quelques mois, mais Microsoft n’a clairement pas reçu le mémo.

Le nouveau Surface Laptop 5 de la société, en vente depuis moins d’un mois aux États-Unis, est déjà disponible avec des remises importantes. Le Microsoft Store, Amazon et Best Buy vendent le modèle Intel Core i5 13,5 pouces avec 8 Go de RAM pour 899,99 $, soit près de 100 $ moins cher que le RRP.

Mais si vous recherchez quelque chose de plus puissant, il existe des offres encore meilleures. La plupart des autres modèles sont disponibles pour 300 $ de moins que d’habitude, y compris le modèle Core i5 avec un SSD de 512 Go – il n’est plus que de 999,99 $.

Vous cherchez plutôt un écran 15 pouces ? Chaque modèle est disponible avec un rabais de 200 $ ou 300 $ chez les trois détaillants.

Voir les offres Surface Laptop 5 chez Microsoft

Voir les offres Surface Laptop 5 sur Amazon

Voir les offres Surface Laptop 5 chez Best Buy

On ne sait pas combien de temps ces prix resteront, mais ce sont des remises beaucoup plus importantes que ce à quoi vous vous attendiez si peu de temps après le lancement. Best Buy l’a présenté comme une offre du Black Friday, suggérant qu’il pourrait ne plus être disponible après le 25 novembre.

Si vous envisagez sérieusement un nouvel ordinateur portable fin et léger, cela vaut la peine d’en profiter pendant que vous le pouvez. Le Surface Laptop 5 offre tout ce que la plupart des gens recherchent, combinant les derniers processeurs Intel avec un écran tactile de haute qualité et un design haut de gamme.

Bien qu’il ne s’agisse pas d’une mise à niveau énorme par rapport au Surface Laptop 4, cet appareil était déjà l’un des meilleurs ordinateurs portables que vous puissiez acheter.

Le Surface Laptop 5 n’est sorti que le 8 novembre au Royaume-Uni, mais il y a déjà un accord – 77,88 £ de réduction sur le modèle Core i5/512 Go chez Amazone. Cependant, vous ne trouverez pas de réductions sur d’autres modèles ou via d’autres détaillants, y compris le Microsoft Store et Currys.

