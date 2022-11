Obtenez de l’urticaire et une respiration sifflante quand il fait froid ? Il peut s’agir d’urticaire au froid

14 novembre 2022 – Yvette Braunstein, assistante sociale dans un hôpital de New York, développe de l’urticaire lorsqu’elle est exposée au froid, qu’il s’agisse d’un temps froid à l’extérieur ou d’objets froids, comme de l’eau glacée. Braunstein souffre d’une maladie appelée “urticaire au froid”.

L’urticaire au froid est un type d’éruption cutanée dans une catégorie appelée urticaire chronique inductible ou urticaire physique, explique Edwin Kim, MD, professeur adjoint de médecine à l’Université de Caroline du Nord et directeur de la clinique d’allergie et d’immunologie UNC.

“Avec l’urticaire au froid, les patients développent des bosses rouges, surélevées et qui démangent – de l’urticaire – après une exposition au froid”, dit-il. Cela peut se produire lorsque la personne rencontre de l’eau froide ou de l’air froid, comme être à l’extérieur en hiver ou se tenir devant un climatiseur.

“Les bosses ressemblent généralement à des piqûres de moustiques, mais peuvent parfois se mélanger pour former des zones d’éruption beaucoup plus grandes. Les symptômes les plus évidents seront des démangeaisons importantes », a déclaré Kim.

En plus de l’urticaire, Braunstein a du mal à respirer par temps froid. Elle développe un essoufflement, une oppression thoracique, une toux, une respiration sifflante et même des étourdissements occasionnels. “Je ne peux pas non plus manger ou boire des aliments très froids ou congelés comme de l’eau glacée ou de la crème glacée, et je ne peux pas non plus toucher des choses froides, comme un glaçon”, dit-elle.