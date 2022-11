Obtenez de l’espace de stockage supplémentaire avec jusqu’à 71 % de réduction sur les disques Samsung et plus encore

Entre les images haute résolution, les jeux vidéo volumineux, les films 4K et plus encore, il ne faut pas longtemps pour remplir le disque de stockage de votre ordinateur, console de jeu ou autres appareils de nos jours. Heureusement, il est également plus facile que jamais de récupérer de l’espace de stockage supplémentaire, et cela ne doit pas non plus vous coûter cher. Samsung fabrique une variété de périphériques de stockage externes et internes, et pour le moment, vous pouvez en acheter pour moins cher sur Amazon. Le détaillant en ligne propose actuellement . Il n’y a pas d’expiration claire sur cette vente, nous vous recommandons donc de passer votre commande le plus tôt possible si vous espérez profiter de ces économies.

Peu importe l’espace de stockage supplémentaire dont vous avez besoin, vous le trouverez moins cher lors de cette vente. Si vous avez juste besoin d’un moyen facile d’emporter vos données avec vous lors de vos déplacements, vous pouvez vous procurer ce compact en vente pour seulement 24 $, vous permettant d’économiser 16 $ par rapport au prix habituel. Ou, si vous avez besoin d’un disque de stockage capable de résister aux éléments, vous pouvez saisir ce robuste – qui présente un indice de résistance à l’eau et à la poussière IP65 – pour 70 $ de réduction, ramenant le prix à 90 $. La est également en vente pour 150 $, 140 $ de rabais sur le prix habituel. Et si vous avez réussi à mettre la main sur l’insaisissable PS5 de nouvelle génération, vous pouvez profiter de cette vente pour augmenter le stockage intégré de votre console. Samsung fait notre favori SSD M.2 compatible avec la PS5la , et en ce moment, vous pouvez saisir le modèle 2 To en vente pour 190 $, vous permettant d’économiser 210 $ par rapport au prix habituel. Ce SSD interne peut parfois être difficile à trouver en stock, donc pouvoir en trouver un en vente est une aubaine à ne pas manquer. Vous pouvez consulter notre vidéo étape par étape pour obtenir des instructions sur le remplacement de votre SSD PS5 ici.