Les gâteaux à la tasse sont super mignons et peuvent satisfaire vos envies de sucreries incroyablement bien.Donc, si vous êtes d’humeur pour de jolis gâteaux à la tasse cet hiver, pourquoi attendre? Préparez-le rapidement à la maison et dévorez-le. Prendre une bouchée de ce gâteau est paradisiaque et évoque l’esprit festif en chacun de nous.

Mais vous vous demandez comment faire des mug cakes en l’absence de four à micro-ondes?

Là où il y a une volonté, il y a un moyen. Vous pouvez facilement faire des mug cakes à la maison sans avoir besoin d’un four pour cela en les cuisant à la vapeur uniquement dans un autocuiseur ou une casserole.

Jetons un coup d’œil à une recette rapide de gâteau mug par étapes:

Pour préparer un mug au chocolat moelleux, délicieux, moelleux et spongieux, vous avez besoin des éléments suivants:

1. 3 cuillères à soupe de farine raffinée ordinaire. Vous pouvez également le remplacer par de la farine de ragi.

2. 1 œuf (si vous êtes végétarien, vous pouvez omettre l’œuf)

3. 1 et ½ c. poudre de cacao, poudre de café

4. 1 / 4ème c. levure

5. 3 cuillères à soupe de sucre en poudre ou le remplacer par du sucre de canne

6. Chocolat noir

7. 4 cuillères à soupe de lait concentré

8. 1 / 4ème c. essence de vanille

9. 2 cuillères à soupe de beurre ou d’huile ou de ghee

10. Ajoutez une petite pincée de sel

Mélangez bien les ingrédients suivants dans un bol. Assurez-vous qu’il forme une pâte lisse, sans grumeaux. Vous pouvez ajouter des noix, des amandes si vous le souhaitez. Versez ensuite la pâte dans une tasse. Ne remplissez que les 3/4 de la tasse, couvrez-la d’une feuille d’aluminium ou d’un couvercle. Ajoutez 1 tasse d’eau dans la casserole, ou vous pouvez également utiliser un autocuiseur. Placez la tasse à l’intérieur. Essayez de choisir une tasse qui s’intègre bien dans le récipient.

Couvrir la casserole et laisser cuire à la vapeur pendant 15-20 minutes à feu doux. N’oubliez pas de continuer à vérifier le niveau d’eau par intermittence pour vous assurer que l’eau ne sèche pas. Après 20 minutes, éteignez le gaz et laissez-le reposer pendant un certain temps. Enfin, lorsque la température s’est un peu refroidie, ouvrez le couvercle et vérifiez avec un cure-dent pour voir si le gâteau est prêt.

C’est tout. Savourez le gâteau mug délicieux à votre guise. Dirigez-vous vers la cuisine avec cette délicieuse recette et surprenez vos proches.