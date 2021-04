– Les recommandations sont choisies indépendamment par les éditeurs de Review. Les achats que vous effectuez via nos liens peuvent nous rapporter une commission.

Il y a des chaises de patio … et puis il y a des chaises anti-gravité. Conçus pour fournir un soutien ergonomique au dos pour un confort ultime tout en se prélassant à l’extérieur, ces sièges sont un ajout indispensable à toute collection de meubles de patio. Alors que les meubles de jardin s’envolent pratiquement des étagères grâce au temps plus chaud, Kohl’s offre plus de 50% de réduction sur son modèle le plus populaire – la chaise antigravité Sonoma Goods For Life – dans le cadre de la vente Epic Deals actuelle du magasin.

Pour un temps limité, vous pouvez obtenir ce siège confortable, qui coûte régulièrement 119,99 $, pour seulement 49,99 $ dans une multitude de couleurs et de motifs. C’est la meilleure remise majeure que nous ayons vue sur la chaise cette année, après avoir été répertoriée à 59,99 $ en mars.

Disponible en sept couleurs et motifs vibrants différents, cette chaise longue est encadrée d’acier enduit de poudre résistant à la rouille et présente un tissu résistant à la décoloration pour assurer sa durabilité sur le long terme. De plus, il est entièrement assemblé, mais se replie pour un rangement facile et peut être essuyé.

Avec un appui-tête moelleux et une grande flexibilité pour que vous puissiez vous allonger et dormir à votre guise, cette chaise a suscité l’amour de plus de 1700 fans de Kohl, qui lui ont donné une critique collective de 4,5 étoiles. Non seulement ils se sont vantés du confort de cette chaise longue, mais beaucoup ont mentionné qu’ils avaient fini par en acheter une deuxième parce qu’ils aimaient tellement la première.

Bien que l’absence de porte-gobelet ait été un inconvénient pour certains, cela semble un inconvénient mineur pour un siège aussi robuste (il peut supporter jusqu’à 250 livres!) Et confortable à ce prix.

Si vous avez eu l’œil sur une chaise antigravité cette saison, c’est le moment d’en prendre une – ou deux!

