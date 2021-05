Obtenez cette batterie de cuisine jusqu’à 63% de réduction pour une durée limitée

– Les recommandations sont choisies indépendamment par les éditeurs de Review. Les achats que vous effectuez via nos liens peuvent nous rapporter une commission.

Les chefs du monde entier savent qu’en ce qui concerne les ustensiles de cuisine All-Clad, le seul véritable inconvénient des articles de cuisine en acier inoxydable fabriqués à la main de la marque est le prix élevé. Pendant quelques jours seulement, vous pouvez acheter ces casseroles, poêles et accessoires de premier ordre à des prix incroyables dans le cadre de la vente d’usine All-Clad.

Recevez des conseils d’experts sur votre téléphone. Inscrivez-vous pour recevoir des alertes par SMS de la part des nerds à la recherche d’offres chez Review.

Si vous n’êtes pas familier avec la vente d’usine All-Clad, qui traverse Lundi 24 mai, cette aubaine d’économies permet aux ustensiles de cuisine cultes de l’entreprise d’obtenir des rabais importants, mais seulement pour une brève période. Ici, vous obtiendrez des articles en vente finale qui sont des « secondes d’usine ». Cela signifie qu’ils peuvent être légèrement imparfaits – ils peuvent arriver avec des rayures cosmétiques mineures, des bosses ou des emballages endommagés – mais ils n’auront aucun défaut qui affectera les performances, la fonctionnalité ou la sécurité. En échange, vous obtiendrez jusqu’à 63% de réduction sur certains des meilleurs ustensiles de cuisine que nous ayons jamais testés.

Une poêle antiadhésive, par exemple, est un élément essentiel absolu pour à peu près tout ce que vous devez faire dans la cuisine, y compris saisir, faire sauter, brunir et faire frire tout, des œufs aux viandes en passant par les légumes. Nos critiques ont déclaré que la version plein prix de la poêle antiadhésive de 10 pouces d’All-Clad (149,95 $) en valait la peine, obtenant les meilleures notes à chaque test que nous lui avons soumis. Avec un fond robuste en acier inoxydable et trois couches de revêtement antiadhésif sans PFOA, il a été le plus rapide à réchauffer et a fourni le chauffage le plus uniforme de toutes les casseroles antiadhésives que nous avons essayées, créant des crêpes parfaitement moelleuses et dorées et des omelettes françaises faciles à sortir. . Le principal inconvénient, selon nos critiques, était le prix élevé, donc quand nous voyons une poêle antiadhésive All-Clad de 10 pouces en vente ici pour seulement 89,95 $ – une économie de 40% par rapport au prix catalogue de 150 $ – nous sommes sur Conseil.

Beaucoup de nos autres favoris sont également inclus dans le cadre de la vente. Sans plus tarder, jetez un œil à l’avenir pour voir le meilleur de ce qui est à gagner. Notez que toutes les ventes sont finales et que les articles seront expédiés après une période de traitement de 10 à 15 jours moyennant des frais d’expédition forfaitaires de 7,95 $.

Étant donné que cette vente n’a lieu que quelques fois par an, vous ne voudrez pas la rater, alors achetez tôt pour marquer vos incontournables avant la fin de la vente. Lundi 24 mai!

Les meilleurs ustensiles de cuisine All-Clad à acheter lors de la vente VIP Factory Seconds

Des casseroles

Pots

Ustensiles de cuisson et accessoires

Besoin d’aide pour trouver des produits? Abonnez-vous à notre newsletter hebdomadaire. C’est gratuit et vous pouvez vous désinscrire à tout moment.

Les experts en produits de Review couvrent tous vos besoins d’achat. Suivez Review sur Facebook, Twitteret Instagram pour les dernières offres, critiques et plus encore.

Les prix étaient exacts au moment de la publication de cet article, mais peuvent changer avec le temps.