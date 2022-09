Barres de son sont un excellent moyen d’améliorer le son de votre téléviseur sans dépenser beaucoup d’argent. La plupart sont assez abordables et offrent un meilleur son que la plupart des téléviseurs, ce qui signifie que vous pouvez vivre une expérience cinématographique à la maison.

Best Buy a réduit le prix du de moitié, ce qui signifie que vous ne paierez que 350 $ si vous achetez aujourd’hui. Cette offre comprend une barre de son avant, un caisson de basses et un kit de haut-parleurs arrière pour permettre un son vraiment immersif à la maison, mais l’offre expire ce soir.

Cet ensemble comprend l’audio Dolby Atmos, DTS:X et Meridian Horizon, ainsi que des canaux de hauteur orientés vers le haut, qui fournissent un son puissant pouvant remplir la pièce. Le caisson de basses et les haut-parleurs arrière se couplent sans fil avec la barre de son, ce qui vous évite les tracas d’installation que vous pourriez rencontrer avec une configuration complète du système de son surround.

L’audio haute résolution (24 bits/96 kHz) offre un saut de qualité notable par rapport aux CD, ce qui en fait un excellent système pour diffuser également votre musique. Et grâce à la technologie Bluetooth, vous pouvez également coupler facilement votre téléphone ou votre tablette avec votre barre de son, ce qui facilite grandement la diffusion de vos morceaux préférés.

De plus, cette barre dispose d’un passage HDMI HDMI, qui prend en charge Dolby Vision, la résolution 4K et HDR10, ce qui signifie que vous pouvez connecter votre appareil de streaming préféré, lecteur Blu-ray 4K ou console de jeu à votre barre de son avec un câble HDMI et garder la même image et qualité audio.

Un inconvénient de ce système est que cette barre de son particulière n’est pas livrée avec une assistance vocale, donc si vous voulez un contrôle mains libres, vous voudrez peut-être vérifier une autre barre de son. Cependant, si vous souhaitez une mise à niveau instantanée du son de votre téléviseur, c’est une bonne affaire. Et si ce système ne vous convient pas, assurez-vous de consulter notre tour d’horizon des autres offres de barre de son cela arrive maintenant.