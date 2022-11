Obtenez cette alternative intrigante aux AirPods 3 pour 28 $

Je n’ai jamais essayé les écouteurs Fiil CC d’origine, mais le améliore apparemment les performances des originaux, avec une meilleure autonomie de la batterie, évaluée à cinq heures sur une seule charge, et aucun problème de latence audio lors du visionnage de vidéos. Ils étaient initialement répertoriés pour 70 $ (ignorez le prix catalogue de 100 $), mais sont maintenant tombés à un peu moins de 28 $ lorsque vous coupez le coupon de réduction supplémentaire de 5% sur Amazon.

Personnellement, je n’utilise pas souvent des écouteurs de style ouvert, mais ceux-ci sont restés mieux dans mes oreilles que les AirPod standard. Ils se couplent rapidement (ils sont équipés de Bluetooth 5.2), il y a une application compagnon Fiil pour peaufiner les paramètres et ils sonnent assez bien pour les bourgeons de style ouvert. (Avec les bourgeons de style ouvert, vous avez tendance à perdre un peu de basse, en particulier dans les environnements plus bruyants car le bruit ambiant s’infiltre.) Ils sont également décents pour passer des appels et ont des commandes tactiles.

Leurs spécifications indiquent qu’ils résistent à la transpiration, vous pouvez donc les utiliser pour vous entraîner, mais je n’ai pas vu d’indice IP, donc je suppose que la résistance à l’eau est sur le côté inférieur. L’une de leurs particularités est leur étui ouvert, qui permet d’accéder facilement aux bourgeons et de les remettre dans leur étui. Grâce à certains aimants intégrés, ils restent bien en place dans le boîtier – vous pouvez le retourner et les bourgeons ne sortiront pas. Contrairement aux AirPods, ceux-ci ont des tiges carrées et non arrondies, ce qui semble un peu bizarre au début, et ils s’adaptent donc à vos oreilles légèrement différemment des AirPods.

Mon enfant de 13 ans a oublié ses AirPod lors d’un voyage l’année dernière, alors je lui ai prêté mon échantillon Fiil CC2, et elle leur a donné son approbation. Elle pensait qu’ils étaient une bonne affaire à leur prix réduit, mais probablement pas à leur prix courant de 70 $. Je suis d’accord.