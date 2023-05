Obtenez cet ordinateur portable Lenovo à moitié prix à 449 £

Si vous recherchez un nouvel ordinateur portable, cette offre semble trop belle pour être vraie, mais ce n’est pas le cas. Box.co.uk offre 449 £ de réduction sur le Lenovo Yoga Slim 7.

Ainsi, au lieu de payer 900 £, vous ne payez que 449,99 £. C’est la moitié du prix, ce qui est pratiquement inconnu lorsqu’il s’agit d’offres sur la technologie.

Ce n’est pas bon marché parce que c’est un citron, au cas où vous vous poseriez la question. En fait, lorsque nous avons examiné cet ordinateur portable de 13,3 pouces, nous avons dit que le Yoga Slim 7 « est léger, puissant, élégant et polyvalent… et un excellent choix ».

Obtenez le Lenovo Yoga Slim 7 pour 449,99 £

Le modèle qui est réduit ici a un processeur AMD Ryzen 7 5800U – plutôt que le 10e-gen processeur Intel dans la version que nous avons examinée – mais c’est en fait une bonne chose. C’est une puce plus puissante avec 8 cœurs et 16 threads : le double.

Il y a 8 Go de RAM et un SSD NVMe de 512 Go, donc beaucoup de stockage rapide. Et il dispose du Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5.1.

De plus, l’écran de ce modèle particulier a une résolution plus élevée que celle que nous avons examinée à 2560 × 1600 pixels.

Vous pouvez vous attendre à environ 11 à 12 heures d’autonomie, ce qui est idéal étant donné qu’il s’agit d’un ordinateur portable ultraportable qui ne pèse que 1,2 kg.

Avec un clavier rétroéclairé et Windows 10 Home, c’est vraiment un excellent ordinateur portable polyvalent et une aubaine indéniable à ce prix.

Notre conseil est d’en acheter un avant qu’ils ne se vendent. Vous allez retrouvez le Yoga Slim 7 ici sur le site de Box.