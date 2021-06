Obtenez cet aspirateur iRobot le mieux noté pour 160 $ ​​de rabais

— Les recommandations sont choisies indépendamment par les éditeurs de Reviewed. Les achats que vous effectuez via nos liens peuvent nous rapporter une commission.

Que vous fassiez du jardinage, que vous vous promeniez à la plage ou que vous emmeniez votre ami à quatre pattes faire un jogging, vous êtes obligé de suivre la saleté, le sable ou pire dans votre maison. Tout nettoyer peut être un vrai problème, surtout si vous vivez dans une maison à plusieurs étages. C’est là qu’un aspirateur robot est utile, et en ce moment, l’iRobot Roomba i3+, le Roomba le plus apprécié que nous ayons jamais testé, bénéficie d’une remise importante.

Obtenez des conseils d’achat d’experts livrés sur votre téléphone. Inscrivez-vous aux alertes par SMS des nerds de la recherche d’offres sur Reviewed.

Sonnant normalement autour de 600 $ les gros, ce bébé a été abaissé à 439 $, vous faisant économiser 160 $. Nous n’avons vu son prix aussi bas qu’une autre fois cette année.

Cet essentiel de nettoyage économique a ramassé 11 grammes de saleté par passage lors de nos tests. C’est encore plus que les 10,5 grammes de notre aspirateur robot préféré, le iRobot Roomba i7+ (649 $), réussi ! Nous avons également adoré le fait qu’il puisse facilement s’attaquer aux poils d’animaux, sans que ses brosses ne s’emmêlent ou ne se bouchent, ce qui le rend parfait pour la saison de la mue.

La vraie star du spectacle, cependant, est la base qui se vide d’elle-même. Après chaque course, le Roomba i3+ videra automatiquement toute la saleté, la poussière et les débris qu’il vient de ramasser dans un sac sans allergène, ce qui signifie que vous n’aurez pas à le voir ou à le toucher. (Notez que les sacs, actuellement en vente pour 14,77 $, devront être remplacés environ une fois tous les 60 jours.)

Vous pouvez également programmer des routines de nettoyage pour votre nouveau copain robot via l’application iRobot Roomba, bien que nous ayons noté que ses capacités de navigation n’étaient pas aussi puissantes que l’iRobot Roomba i7+, plus cher. Ce style particulier manque également de la brosse latérale supplémentaire et de quelques sacs jetables supplémentaires que vous obtiendriez avec son cousin plus cher. Cela dit, ses capacités supérieures d’aspiration de la poussière et sa conception texturée grise et résistante aux éraflures (ce qui nous a semblé être une amélioration par rapport à l’i7+) font que cet assistant robotique vaut vraiment la peine d’être acheté.

Achetez l’iRobot Roomba i3+ en solde jusqu’à épuisement des stocks et gardez votre maison plus propre à l’approche de l’été.

Besoin d’aide pour trouver des produits ? Abonnez-vous à notre newsletter hebdomadaire. C’est gratuit et vous pouvez vous désinscrire à tout moment.

Les experts en produits de Reviewed couvrent tous vos besoins d’achat. Suivre Avis sur Facebook, Twitter, et Instagram pour les dernières offres, avis et plus encore.

Les prix étaient exacts au moment de la publication de cet article, mais peuvent changer avec le temps.