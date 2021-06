Obtenez cet aspirateur Dyson populaire pour 200 $ de rabais

— Les recommandations sont choisies indépendamment par les éditeurs de Reviewed. Les achats que vous effectuez via nos liens peuvent nous rapporter une commission.

Soyons honnêtes : passer l’aspirateur n’est la tâche ménagère préférée de personne. La plupart des machines sont grosses et encombrantes, se coincent facilement dans les choses et l’ensemble du processus peut finir par être une corvée extrêmement longue sur votre liste de tâches. C’est pourquoi tout outil qui rendra la corvée moins lourde est A-OK dans nos livres, surtout s’il est en vente. Le Dyson V11 Torque Drive, que nous avons déclaré la meilleure offre sans fil de Dyson à ce jour et notre modèle sans fil préféré de tous les temps, est actuellement à 200 $ chez QVC et il est livré avec une station d’accueil au sol supplémentaire.

Pour une durée limitée seulement, le prix de 699,99 $ du V11 tombe à 499,99 $ ici. (À noter : vous pourrez peut-être bénéficier d’une remise supplémentaire de 15 $ si vous êtes un nouvel acheteur sur le site en saisissant le code promotionnel. DATE D’ANNIVERSAIRE à la caisse.) C’est à seulement 2 $ du prix le plus bas que nous ayons jamais vu pour cette machine !

Si vous avez hésité à acheter un aspirateur sans fil pensant qu’il ne sera pas aussi puissant que ses homologues filaires, cet appareil à tout faire est là pour vous faire changer d’avis. Lors de nos tests, nous avons constaté qu’il ramassait 95 % de la saleté, de la poussière et des débris tout en s’adaptant à tout ce qu’il rencontrait sur le sol. un écran LCD éclatant qui vous permet de connaître l’autonomie restante de la batterie (nous parlons à la seconde près) et un ensemble d’espaces uniques dans la tête de brosse qui permettent un meilleur ramassage de la saleté.

En plus de sa puissance d’aspiration inégalée, cet appareil comprend une multitude d’accessoires (y compris un chargeur, un outil combiné, un suceur plat, un mini outil motorisé, une brosse à poils durs, une mini brosse à épousseter douce, un clip de rangement pour baguette, un matelas outil, un outil adaptateur supérieur et un outil flexi-crevasse) qui faciliteront le nettoyage des petits et grands dégâts. Il y a aussi une station d’accueil au sol supplémentaire que les clients semblent adorer. Un acheteur satisfait de QVC a écrit : « La station d’accueil est géniale car je ne voulais pas installer le chargeur mural.

Dans l’ensemble, le Dyson V11 Torque Drive pourrait bien faire de ces tâches du week-end quelque chose que vous attendez avec impatience – et à ce prix, il vous restera 200 $ (ou plus!) liste.

