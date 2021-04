– Les recommandations sont choisies indépendamment par les éditeurs de Review. Les achats que vous effectuez via nos liens peuvent nous rapporter une commission.

De tous les articles technologiques que j’ai acquis chez moi au cours de mes près de deux décennies de travail dans l’industrie, je peux affirmer avec confiance que mon aspirateur iRobot Roomba est en haut de ma liste de favoris. Si vous avez toujours voulu l’une de ces machines robotiques mais que vous n’avez pas encore appuyé sur la gâchette, c’est aujourd’hui votre jour de chance: vous pouvez obtenir une tonne de modèles différents en vente dès maintenant pour des prix vraiment incroyables, certains allant à 200 $. !

Ces machines fonctionnent toujours bien dans nos tests – nous avons nommé l’iRobot Roomba i7 + non seulement comme le meilleur robot aspirateur pour les planchers de bois franc, mais aussi comme notre robot aspirateur préféré, point final. Et pour le moment, vous pouvez l’obtenir pour 599,99 $, soit 200 $ de moins que son prix régulier de 799,99 $.

L’i7 + peut nettoyer efficacement les planchers de votre maison. Lors de nos essais, il a réussi à aspirer 10,5 grammes de saleté et de débris avant de tout déverser de manière pratique dans son quai d’élimination automatique de la saleté. C’est suffisant pour rivaliser avec un nettoyage léger à partir d’un aspirateur pleine grandeur. Nous avons également pu naviguer efficacement dans nos maisons à l’aide de l’application iRobot Home qui l’accompagne, que nous avons trouvée très intuitive lors de la définition des horaires de nettoyage, de la création de plans au sol de nos espaces pour que l’aspirateur suive ou du démarrage ou de l’arrêt manuel des cycles d’aspiration. Tout cela s’ajoute à «chaque centime [being] « aux yeux de notre directeur des tests de laboratoire, Jonathan Chan. Donc, à ce prix réduit? C’est une évidence.

Si cela dépasse un peu votre budget, vous pouvez opter pour l’iRobot Roomba i3 +, qui est le cousin le moins cher de l’i7 +. Bien qu’il manque de nombreuses fonctionnalités intelligentes du modèle le plus coûteux (à savoir, le manque de cartographie intelligente, ce qui signifie que vous ne pourrez pas définir de limites virtuelles pour votre machine et la caméra de navigation de qualité inférieure), nous avons quand même constaté ce gadget à vidage automatique sera «un aspirateur de premier ordre», en particulier à son prix de vente actuel de 299,99 $, soit 100 $ de réduction sur son prix habituel de 399,99 $. Idéal pour ceux qui veulent faire un passage quotidien rapide des sols, l’i3 + a fait un travail décent en ramassant la saleté lors de nos tests contrôlés. En fait, il a ramassé plus de saleté que 90% des robots aspirateurs que nous avons testés! Il s’attaquait également facilement aux poils d’animaux, car ses brosses ne se sont jamais emmêlées ou obstruées au milieu de toutes les touffes et mèches.

Les robots aspirateurs iRobot Roomba valent vraiment la peine d’être dépensés au prix régulier, donc en regardant ces offres, c’est le moment idéal pour en obtenir un. Il s’agit simplement de trouver le modèle adapté aux besoins de votre maison. Une fois que vous le faites, cependant, vous vous détendrez les pieds sur le canapé car votre nouvel achat fait le ménage de printemps pour vous en un rien de temps.

Les meilleures offres d’aspirateur robot iRobot Roomba pour acheter maintenant

