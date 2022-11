Obtenez ces excellentes alternatives d’écouteurs AirPods 3 pour seulement 35 $

Voici une offre qui vaut la peine d’être vérifiée sur un ensemble d’écouteurs ouverts qui fonctionnent étonnamment bien : le . Leur prix catalogue est de 50 $, mais après avoir appliqué le coupon instantané de 20 % sur Amazon, puis utilisé le code supplémentaire de 10 % sur le code DELXHSPR à la caisse, le prix baisse à . L’affaire est valable jusqu’au 15 décembre ou jusqu’à épuisement des stocks.

Lire la suite: Les meilleurs écouteurs sans fil bon marché pour 2022

Ce qui rend ces écouteurs Soundpeats Air3 Deluxe HS spéciaux, c’est qu’ils sonnent étonnamment bien pour les écouteurs ouverts – ils sont assez proches de ce que vous obtenez des AirPods 3 d’Apple pour le son. De plus, ils prennent en charge le codec audio LDAC de Sony pour les appareils qui le proposent. Peu d’écouteurs ouverts bon marché ont un bon son, mais ces Soundpeats ont une bonne réponse des basses et une bonne clarté. Ils sont également bons pour passer des appels et disposent d’un mode de jeu à faible latence.

La durée de vie de la batterie est évaluée à 5 heures à des niveaux de volume modérés, et ceux-ci sont résistants aux éclaboussures IPX4. À 35 $, c’est une très bonne affaire si vous recherchez des bourgeons de style ouvert.