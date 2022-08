Obtenez ces alternatives étonnamment bonnes aux AirPods 3 pour seulement 28 $

sont essentiellement contrefaçons qui coûtent beaucoup moins cher. Ils sont listés pour 50 $ mais sont en vente pour 35 $, avec un coupon instantané de 20% de réduction qui génère 7 $ supplémentaires d’économies supplémentaires, ramenant leur prix à seulement . Ils sont une très bonne affaire à 35 $ et une véritable aubaine à 28 $.

J’ai utilisé d’autres écouteurs Tranya dans le passé et ils sont parmi les meilleurs écouteurs “bon marché” que j’ai utilisés. Les écouteurs F1 ont une conception ouverte comme les AirPods 3 et produisent un son assez décent pour les écouteurs ouverts – ils ont des pilotes de 13 mm – en particulier si vous n’êtes pas dans un environnement bruyant (les écouteurs ouverts laissent entrer le son ambiant).

Lire la suite: Les meilleurs écouteurs True-Wireless bon marché pour 2022

Ils fonctionnent également bien pour les appels vocaux avec une bonne réduction du bruit. J’ai passé des appels dans les rues bruyantes de New York et les gens ont dit qu’ils pouvaient bien entendre ma voix avec un minimum de bruit de fond. Il est difficile de trouver des bourgeons vraiment bon marché qui sonnent assez bien et qui ont également de bonnes performances d’appel vocal.

Les bourgeons F1 ont de minuscules boutons physiques pour contrôler la lecture et régler le volume, et leur autre caractéristique distinctive est qu’ils sont équipés d’un affichage de puissance LED intégré dans leur boîtier qui vous montre les niveaux de vie de la batterie de vos bourgeons. Avec un indice IPX5, ils sont protégés contre les éclaboussures et la durée de vie de la batterie est évaluée à sept heures à des niveaux de volume modérés, avec 25 heures supplémentaires de jus dans le boîtier de charge, qui offre une charge USB-C et sans fil. Oui, vous avez bien entendu, la recharge sans fil dans un ensemble d’écouteurs à 28 $.

Ceux-ci sont bons pour tous ceux qui perdent souvent leurs écouteurs et qui ne veulent pas se sentir si mal s’ils disparaissent parce qu’ils ne coûtent pas cher. De plus, comme ils ont une finition plus mate (au lieu d’une finition brillante comme les AirPods 3), ils restent un peu plus en sécurité dans vos oreilles. Je souhaite en quelque sorte qu’Apple ait une finition mate avec un peu plus d’adhérence.

Tranya



