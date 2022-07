Obtenez ce téléviseur HD Insignia pour 89 $ – Hollywood Life

Crédit d’image : dmitrimaruta/Adobe

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Suite Journée Amazon Prime

Alerte affaire majeure ! Profitez de la télévision au plus haut niveau avec ce téléviseur Insignia 24 pouces Smart HD 720p Fire Edition à 89 $ – une offre Amazon Prime Day à ne pas manquer! Prime Day 2022 est un événement shopping de 48 heures avec des offres incroyables sur les plus grandes marques de la mode, de la beauté, de l’électronique et bien plus encore. Le grand événement a débuté le 12 juillet et se poursuivra jusqu’à minuit le 13 juillet. Obtenez ce téléviseur Insignia (à l’origine 169,99 $) avant qu’il ne se vende!

Des millions de personnes passent plus de temps à la maison devant leur téléviseur. Que vous aimiez regarder la télévision en direct ou que vous préfériez les services de diffusion en continu, cette édition Insignia Smart Fire TV réunit ces deux choses sur un seul écran d’accueil. Il comprend avoice remote avec Alexa d’Amazon, vous pouvez donc utiliser votre voix pour regarder la télévision en direct, lancer des applications, rechercher des titres, écouter de la musique, changer d’entrée, contrôler des appareils domestiques intelligents, etc.

Avec ce téléviseur intelligent Insignia, vous aurez accès à plus de 500 000 films et épisodes télévisés en streaming, ainsi qu’à des dizaines de milliers de chaînes, d’applications et de compétences Alexa. Ce fire TV Edition inclut des possibilités de streaming infinies : diffusez vos émissions, films, jeux préférés et plus encore avec les applications intégrées du téléviseur (Disney+, Netflix, YouTube, Prime Video, Hulu, etc.). De plus, vous pouvez vous abonner à Sling TV, DIRECTV NOW et autres pour diffuser encore plus de vos émissions de télévision en direct préférées. Vous pouvez également connecter votre décodeur câble/satellite ou votre console de jeu via l’un des trois ports HDMI du téléviseur.

Le téléviseur Insignia Fire Edition offre une qualité d’image incroyable qui présente des détails réalistes et des couleurs brillantes. Sans oublier que cette marque est conçue pour la vitesse et la performance. Il est alimenté par un processeur quadricœur/GPU multicœur pour des résultats de recherche instantanés et une réactivité rapide. De plus, il comprend trois entrées HDMI et plusieurs options d’entrée/sortie.

Si vous recherchez un téléviseur intelligent qui fait tout, ce téléviseur Insignia Fire Edition à 90 $ est fait pour vous. Il suffit de le brancher, de se connecter au WiFi et de profiter. Mettez la main sur cette offre avant qu’il ne soit trop tard !