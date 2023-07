Obtenez ce chargeur rapide double USB-C de 40 W pour moins de 20 $

Pommes Chargeur mural USB-C 20 W coûte 19 $. Mais il existe de nombreuses alternatives sans doute meilleures, y compris Chargeur rapide double USB-C 40 W de Baseus, qui est tombé à 19,59 $ lorsque vous coupez le coupon instantané de 30% sur sa page produit sur Amazon. Son prix catalogue est de 28 $ (la version blanche coûte 1 $ de plus), vous économisez donc 8 $ et obtenez essentiellement le double de la capacité de charge d’Apple.

Je n’ai pas essayé ce chargeur Baseus en particulier, mais j’en ai utilisé d’autres et je n’ai eu aucun problème avec aucun d’entre eux. J’ai testé et j’aime sa nouveauté Chargeur plat 65Wqui dispose d’un port USB-C et USB-A et est également une bonne affaire à environ 36 $. Baseus dit que ce modèle est alimenté par la dernière 5e génération Technologie GaN (Nitrure de Gallium). Cette technologie permet au chargeur d’être plus petit et de ne pas chauffer autant tout en fournissant plus de puissance.

La sortie maximale de ce chargeur est de 40 W, ce qui est plus que suffisant pour charger un MacBook Air, ou vous pouvez utiliser les deux ports pour charger deux appareils en même temps (chaque port fournirait 20 W dans cette configuration). Aucun câble n’est inclus, mais la plupart des nouveaux smartphones sont livrés avec un câble de charge et les derniers iPhones incluent un câble USB-C vers éclairage qui vous permettrait de charger rapidement votre iPhone avec un chargeur mural comme celui-ci.