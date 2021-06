« Obtenez autant de partages que vous le pouvez »

Jim Cramer de CNBC a approuvé lundi la participation à l’offre publique initiale de Didi, la société chinoise de type Uber dont les actions devraient commencer à être négociées aux États-Unis cette semaine.

« Je pense que l’évaluation semble extrêmement raisonnable », a déclaré l’hôte de « Mad Money ». « Si vous voulez spéculer sur une introduction en bourse chinoise, vous avez ma bénédiction pour parier sur Didi. J’essaierais d’obtenir autant d’actions que possible. »

Didi sera coté mercredi à la Bourse de New York avec le symbole boursier DIDI. La société s’attend à ce que ses actions soient cotées entre 13 et 14 dollars chacune, ce qui pourrait donner au géant du transport en commun une valorisation de plus de 60 milliards de dollars. L’introduction en bourse pourrait lever plus de 4 milliards de dollars pour la société, ce qui en ferait l’une des plus importantes de 2021.

« Il y a quelques problèmes antitrust ici, mais tant qu’ils restent du bon côté du Parti communiste », a déclaré Cramer. « Je doute qu’ils aient beaucoup de problèmes avec les régulateurs. »

Les inquiétudes antitrust découlent d’un rapport selon lequel le régulateur chinois du marché cherche à savoir si Didi a injustement étouffé ses petits rivaux et si ses pratiques de tarification sont suffisamment transparentes. L’enquête intervient alors que le pays a examiné d’autres sociétés comme Alibaba et Tencent.

Didi a déclaré avoir collecté 21,6 milliards de dollars de revenus l’année dernière. La société a également déclaré avoir réalisé un bénéfice au cours de son dernier trimestre avec un chiffre d’affaires de 6,4 milliards de dollars.

Didi classé n ° 5 sur cette année Perturbateur CNBC 50 liste.