Obtenez Audible pendant 3 mois pour 99p au Royaume-Uni

Amazon propose son abonnement aux livres audio Audible au Royaume-Uni pour seulement 99p pendant trois mois, une super offre car le prix habituel est de 7,99 £ par mois – soit une économie de près de 23 £.

Avec l’abonnement, vous obtenez un titre de livre audio à télécharger et à conserver chaque mois, ainsi qu’une écoute illimitée de milliers d’originaux Audible, de podcasts et de livres audio sélectionnés.

Le premier mois, vous payez 99p, et les mois deux et trois sont gratuits. L’abonnement, si vous ne l’annulez pas après trois mois ou à tout moment à l’avance, coûte 7,99 £/mois par la suite.

Cette offre est ouverte à tous, tant que vous êtes un nouveau client d’Audible.

L’offre est disponible jusqu’au 4 septembre 2022 au Royaume-Uni, disponible sur invitation uniquement pour les nouveaux abonnés d’Audible.

Rendez-vous sur Amazon UK pour obtenir Audible ou 99p.

Offres Audible aux États-Unis

Aux États-Unis, Amazon a une offre Audible différente, qui est l’essai gratuit standard de 30 jours.

Les nouveaux clients ne paient rien le premier mois en rejoignant Audible Premium Plus. Après le premier mois, le service coûte 14,95 $ par mois.

Comme au Royaume-Uni, vous pouvez annuler à tout moment.

Rendez-vous sur Amazon US pour bénéficier de l’essai gratuit de 30 jours d’Audible.

Audible gratuitement

Le service d’abonnement aux livres audio héberge la plus grande sélection de livres audio et de “divertissements parlés haut de gamme” au monde, selon Amazon. L’adhésion comprend une écoute illimitée du catalogue Plus – des milliers d’originaux Audible, de podcasts et de livres audio sélectionnés.

L’abonnement Audible inclut un crédit mensuel, applicable à tout livre audio, quel que soit son prix ou sa durée. Les membres Prime peuvent réclamer deux livres audio dans le cadre de l’essai.

Vous pouvez conserver les livres à vie, même si vous annulez – ce que vous pouvez à tout moment, y compris la veille du troisième mois si vous ne souhaitez plus continuer en tant que membre payant le plein tarif.

• Comment annuler Audible

Les membres bénéficient également d’une écoute illimitée d’une vaste sélection de podcasts Audible Original, sans frais supplémentaires.

En dehors de l’adhésion, les livres audio coûtent beaucoup plus cher chez Audible via Amazon. Par exemple, l’autobiographie A Promised Land de Barack Obama vous coûtera 39 $ ou 49 £.

Il existe différents plans d’abonnement Audible :

ROYAUME-UNI

Abonnement mensuel pour 1 livre : 7,99 £/mois (7,99 £ par livre)

Adhésion annuelle de 12 livres : 69,99 £/an (5,83 £ par livre)

Abonnement mensuel pour 2 livres : 14,99 £/mois (7,49 £ par livre)

Abonnement annuel de 24 livres : 109,99 £/an (4,58 £ par livre)

Ou vous pouvez obtenir le essai gratuit de trois mois pour une période limitée maintenant.

NOUS

Audible Plus : 7,95 $/mois : écoutez autant que vous voulez des milliers de titres inclus dans le catalogue Plus.

Audible Premium Plus – 1 crédit : 14,95 $/mois : comprend le catalogue Plus + 1 crédit par mois pour tout titre de sélection premium.

Audible Premium Plus – 2 crédits : 22,95 $/mois : comprend le catalogue Plus + 2 crédits par mois pour tous les titres de la sélection premium.

Audible Premium Plus annuel – 12 crédits : 149,50 $/an : comprend le catalogue Plus + 12 crédits par an pour tous les titres de la sélection premium.

Audible Premium Plus annuel – 24 crédits : 229,50 $/an : comprend le catalogue Plus + 24 crédits par an pour tous les titres de la sélection premium.

L’application Audible fonctionne sur iPhone, Android, Windows ou sur les tablettes Fire, Fire TV et Echo d’Amazon.

