Obtenez Android 12 bêta sur votre téléphone Google Pixel

Comme prévu, Google a annoncé Android 12 bêta 1 aujourd’hui pour ses téléphones Pixel pris en charge et vous pouvez le télécharger immédiatement. Puisqu’il s’agit d’une version bêta et pas seulement d’un aperçu pour les développeurs, il existe plusieurs façons de l’obtenir sur votre Pixel 5, Pixel 4a, Pixel 4, Pixel 3a ou Pixel 3.

Voici les informations de construction:

Date de sortie: 18 mai 2021

Construire: SPB1.210331.013

Prise en charge de l’émulateur: x86 (64 bits), ARM (v8-A)

Niveau du correctif de sécurité: mai 2021

Services Google Play: 21.12.13

Rejoignez la version bêta d’Android 12

REMARQUE: Les fichiers d’image OTA et d’usine sont prêts, mais oui, nous attendons toujours la mise en ligne de la page Android Beta.

Le premier et le plus simple consiste à rejoindre le programme bêta d’Android. Avec le programme Android Beta de Google, vous vous inscrivez pour en faire partie, inscrivez votre téléphone Pixel, puis commencez à marteler le bouton « Vérifier les mises à jour » (Paramètres> Système> Avancé> Mise à jour du système) en essayant d’extraire la mise à jour sur votre téléphone . Selon le moment où Google envoie la mise à jour via ses serveurs, vous pouvez avoir la mise à jour immédiatement.

Pour vous inscrire à la version bêta d’Android 12, rendez-vous sur le site Android Beta ici.

Mise à jour vers Android 12 avec une image d’usine / OTA

Vous n’êtes pas intéressé par l’attente et préférez mettre à jour manuellement avec une image d’usine ou un fichier OTA? Vous pouvez faire cela aussi! Google a fourni les deux fichiers pour la liste prise en charge des téléphones Pixel et vous pouvez suivre cette voie.

Pour trouver des instructions sur la mise à jour manuelle vers Android 12, nous sommes là pour vous. Pour télécharger les dernières images d’usine Android 12 ou les fichiers OTA, Google les a ici et ici.

Restez à l’écoute pour plus! Nous partagerons bientôt tout ce qui est nouveau dans cette première version bêta d’Android 12.