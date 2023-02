Obtenez Amazon Music Unlimited et Lionsgate + pour seulement 1,99 £

Si vous avez Amazon Prime, vous pouvez dès maintenant profiter d’une excellente offre de streaming vidéo et musical.

À l’heure actuelle, non seulement vous pouvez vous inscrire à Amazon Music Unlimited pour seulement 1,99 £ pendant trois mois, mais vous pouvez également obtenir un abonnement gratuit à Lionsgate + Amazon Prime Video Channel pour la même période.

Obtenez AMAZON MUSIC UNLIMITED & LIONSGATE+ POUR 1,99 £

Amazon Music Unlimited coûte 8,99 £ par mois, tandis qu’un abonnement Lionsgate + Channel coûte 5,99 £ par mois. Cela signifie que cette offre pourrait vous faire économiser près de 40 £ sur les trois mois.

Amazon Music Unlimited inclut l’écoute sans publicité et hors ligne de plus de 100 millions de chansons et de podcasts, ainsi que des sauts illimités. Pendant ce temps, Lionsgate + propose des séries telles que Dangerous Liaisons, Outlander et El Refugio, ainsi que des films tels que Spider-Man: Homecoming, The Revenant et Once.

Une fois l’essai gratuit terminé, vous serez facturé pour les deux abonnements, mais vous pouvez les annuler en accédant à vos paramètres Amazon Music et à vos paramètres Prime Video (ils doivent être effectués séparément). Gardez à l’esprit que ces abonnements représentent un coût supplémentaire en plus de votre abonnement Amazon Prime, qui coûte 8,99 £ par mois / 95 £ par an.

Si vous n’êtes pas membre Prime, vous pouvez profitez d’un essai gratuit de 30 jours puis inscrivez-vous à cette offre. Avec lui, vous bénéficierez de la livraison gratuite sur les achats, du streaming avec la bibliothèque Prime Video et de l’accès aux ventes flash telles que Amazon Prime Day. Vous devez être un nouvel abonné à ces deux services pour que cette offre soit disponible

Cette offre spécifique est exclusive au Royaume-Uni. Cependant, les membres américains d’Amazon Prime peuvent également profiter d’un autre forfait de streaming premium.

Obtenez AMAZON MUSIC UNLIMITED & paramount+ POUR 4,99 $

Vous pouvez acheter Amazon Music Unlimited et Amazon Prime Video Channel Paramount + pour seulement 4,99 $ pendant trois mois. Ceux-ci coûtent respectivement 10,99 $ et 4,99 $ par mois, ce qui représente une économie de près de 33 $ sur les trois mois.

Encore une fois, cela s’ajoute à votre abonnement Amazon Prime, qui coûte 14,99 $ par mois et 139 $ par an.

Si vous obtenez la chaîne Amazon Prime Video Paramount+, vous pourrez alors regarder des séries telles que Mayor of Kingstown, Tulsa King et 1923, ainsi que des films tels que Top Gun : Maverick, Smile et Sonic the Hedgehog.

Comme l’offre britannique, vous devrez annuler ces abonnements séparément si vous ne souhaitez pas être facturé après la fin de la période de trois mois.