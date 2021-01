Si l’achat d’un aspirateur robot fait partie de votre liste de choses à faire, cette offre peut être pour vous. Pour une durée limitée, vous pouvez obtenir 80 £ de réduction sur le Roomba i7 + (i7558). Cette offre n’est disponible que jusqu’à épuisement du stock, alors ne traînez pas si vous êtes intéressé.

Fabriqués par iRobot, Roombas compte parmi les noms les plus fiables et les plus reconnaissables du marché. Ils sont certainement la marque que vos amis non-techniciens connaîtront. Les Roombas existent depuis 2002 mais le i7 + n’a que quelques années.