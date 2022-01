Obtenez 650 £ de réduction sur l’iPad Pro 11 (M1) pour une durée limitée

L’iPad Pro 11 pouces est l’une des tablettes les plus performantes du marché à l’heure actuelle, arborant le chipset en silicium M1 de niveau bureau d’Apple ainsi que tous les autres avantages de la gamme iPad Pro, y compris la prise en charge ProMotion 120 Hz, un facteur de forme portable et la prise en charge des dernières et meilleurs accessoires Apple comme l’Apple Pencil 2 et le Magic Keyboard.

Le problème est que les capacités de la tablette signifient que l’iPad Pro 11 est une tablette coûteuse qui commence à 749£au Royaume-Uni. C’est ce qui rend un accord à durée limitée d’Amazon d’autant plus tentant, offrant l’iPad Pro 11 haut de gamme pour beaucoup moins que le RRP.

À l’heure actuelle, Amazon propose une réduction stupéfiante de 650 £ sur l’iPad Pro 11 haut de gamme avec 2 To de stockage et une connectivité cellulaire, soit une réduction de 34 %. Bien qu’il soit encore cher à 1 248 £, c’est une option beaucoup plus tentante pour ceux qui ont besoin de stockage supplémentaire et de connectivité cellulaire.

Il est disponible exclusivement avec la finition argentée et, contrairement à certaines offres Amazon, il est également disponible pour une livraison le lendemain.

Obtenez l’iPad Pro 11 (M1, 2 To, cellulaire) pour 1 248 £ sur Amazon

Mais que se passe-t-il si vous voulez le plus grand iPad Pro 12,9 pouces avec son écran Mini-LED amélioré ? Bien qu’il n’ait pas autant d’argent, Amazon répertorie actuellement l’iPad Pro 12.9 haut de gamme avec 2 To de stockage et Wi-Fi pour 1 742 £, soit une économie de 256 £ par rapport à son RRP.

Obtenez l’iPad Pro 12.9 (M1, 2 To, Wi-Fi) pour 1 742 £ sur Amazon

Les prix sur Amazon ont tendance à fluctuer assez souvent, donc si vous êtes tenté par l’une ou l’autre des offres iPad Pro, vous feriez mieux d’agir rapidement pour éviter toute déception. Ce n’est pas tous les jours qu’il y a une remise de 650 £ sur un iPad Pro, après tout !







Lorsque nous avons examiné le dernier iPad Pro 11, nous avons été impressionnés par sa polyvalence. L’expert en technologie résident Neil Bennet a fait remarquer que la dernière tablette pourrait être « considérée à la fois comme un outil d’art numérique parfait et comme un remplacement d’ordinateur portable » jetez dans n’importe quel sac et partez « », louant la puissance, la portabilité et la qualité des accessoires disponibles pour le modèle 11 pouces.

Si vous voulez en savoir plus, jetez un œil à notre avis quatre étoiles sur l’iPad Pro 11 (2021) pour voir si c’est la bonne tablette pour vous.

Si vous avez besoin d’un peu plus d’inspiration, jetez un œil à notre guide d’achat d’iPad, et si c’est une tablette Android que vous recherchez, nous avons sélectionné les meilleures tablettes séparément.