Obtenez 650 £ de réduction sur le Samsung Galaxy Book Ion sur Amazon Prime Day

Les ordinateurs portables sont l’un des produits les plus régulièrement réduits ce Amazon Prime Day, mais les offres vraiment intéressantes sont souvent rares. Cependant, ce n’est pas le cas cette année.

Bon nombre des ordinateurs portables les plus récents et les plus performants de Samsung ont vu leurs prix baisser, y compris le Galaxy Book Ion. Le modèle 15,6 pouces avec un processeur Intel i5 est maintenant réduit à seulement 649 £ au Royaume-Uni. C’est moins de la moitié de son prix habituel, ce qui vous permet d’économiser 650 £ incroyables.

Obtenez cette offre Samsung Galaxy Book Ion d’Amazon maintenant.

Si vous recherchez un écran plus petit, c’est aussi une bonne nouvelle. Le modèle 13,3 pouces avec le même processeur i5 est livré avec une remise de 500 £ – il est maintenant disponible pour seulement 729 £.

Le Galaxy Book Ion est un ordinateur portable haut de gamme. Les deux tailles d’écran contiennent un écran QLED Full HD (1920×1080), complet avec prise en charge tactile. Ce puissant processeur Intel se combine avec de puissants graphiques intégrés UHD et 8 Go pour des performances globales solides, tandis qu’un SSD de 512 Go offre beaucoup d’espace pour tous vos fichiers. Vous disposez également d’une webcam 720p, d’un scanner d’empreintes digitales et d’une batterie importante de 69,7 Wh – c’est une superbe option comme PC principal.

Cependant, c’est loin d’être le seul accord sur les ordinateurs portables Samsung ce Amazon Prime Day. Le Galaxy Book Flex 13,3 pouces est maintenant réduit à seulement 749 £ – c’est 600 £ de réduction sur le prix de vente conseillé. De plus, une remise encore plus importante peut être trouvée sur la version 15,6 pouces. Il est passé de 1 549 £ à seulement 899 £, emballant un processeur i7 pour faire bonne mesure.

Dans notre examen complet 9/10, nous avons décrit le Flex comme «un excellent ordinateur portable de tous les jours pour de nombreuses années à venir». Il a peut-être été remplacé depuis par le Galaxy Book Flex 2, mais il n’y a aucune raison pour que la plupart des gens paient plus du double du prix pour un appareil similaire.

Le Galaxy Book S est peut-être le dernier de la série, mais les prix ont également chuté. Les remises sont modestes par rapport aux modèles Ion et Flex, mais vous pouvez toujours obtenir 425 £ sur le modèle 256 Go et 450 £ sur la version 512 Go. Ses points forts résident dans un design extrêmement portable, un écran attrayant, avec une puce Intel Core i5 évitant les problèmes de performances du modèle basé sur ARM que nous avons testé.

Rendez-vous sur le site Web d’Amazon pour voir tous les ordinateurs portables Galaxy Book à prix réduit. Vous devrez être membre Prime pour accéder aux offres, mais Amazon propose un essai gratuit de 30 jours. Assurez-vous simplement de profiter avant ces prix à la fin du Prime Day le 22 juin.

Samsung a peut-être publié une nouvelle gamme d’appareils Galaxy Book pour 2021, mais ces ordinateurs portables restent d’excellents achats. Ce ne sont que quelques-unes de la gamme de remises Amazon Prime Day déjà disponibles, y compris de nombreuses offres intéressantes sur les ordinateurs portables.