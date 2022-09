Obtenez 60 % de réduction sur certains articles de beauté chez Elf Cosmetics

Elf Cosmetics est de retour avec une offre de vente d’automne pour les membres de la Beauty Squad et 30 % de réduction pour les non-membres. Vous voulez profiter de 60 % de réduction ? Ensuite, tout ce que vous avez à faire est de vous inscrire gratuitement. C’est vraiment aussi simple que cela, et en quelques minutes, vous aurez accès à tout ce qui est en vente, des soins de la peau aux outils de maquillage en passant par 9 septembre.

Ce qui rend cette marque de pharmacie différente, c’est qu’elle fait un excellent travail à la fois pour soutenir la beauté de votre peau et pour protéger votre portefeuille des produits hors de prix. Bien sûr, avec Elf, il y a plus de maquillage que de soins de la peau disponibles, mais vous pouvez en tirer un peu de chacun. Assurez-vous simplement de créer un compte gratuit, sinon vous n’économiserez que 30 %.

Quelques suggestions proviennent en fait des soins de la peau. Je suis fan des produits ludiques, alors ceci vaut le coup d’oeil. Pour seulement 4 $, vous obtiendrez une crème infusée au beurre de karité fouetté, à l’acide hyaluronique et aux perles de jojoba qui fonctionne sur tous les types de peau. Ou accroche ça avec de l’eau de coco, de l’acide hyaluronique et de l’huile d’argan pour 3 $. Un autre produit économique est celui-ci pour 3 $ qui donne un coup de fouet à votre peau lorsqu’elle est sèche. Et avec le froid qui s’abat sur nous, vous ne pouvez pas vous tromper avec un 5 $ qui est formulé pour réduire les poches et adoucir votre peau.

Si vous magasinez pour un nouveau maquillage, ceci est de 4 $, un (blush et surligneur) est de 2 $ et pour mélanger le tout, utilisez ceci pour 2 $. Parmi les autres articles dignes de mention, citons un gagnant Best of Beauty Allure 2020 pour 2 $ et ce 4 $ avec des pigments chatoyants et mats.

Vous n’avez pas besoin de beaucoup d’argent pour cette offre, il vous suffit de vous rendre à cette vente avant qu’elle ne se termine. Pour des soins de la peau et du maquillage plus économiques, consultez aujourd’hui.