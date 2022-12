Obtenez 6 mois d’Amazon Prime lorsque vous achetez un forfait téléphonique O2

Si vous souscrivez un nouveau forfait payant mensuel, SIM uniquement ou Volt sur O2, ou si vous passez à un autre, vous pouvez obtenir gratuitement six mois d’Amazon Prime.

La En plus peut être ajouté à tout plan acheté sur le site Web O2 ou réclamé dans les 28 premiers jours du contrat. Amazon Prime propose une livraison en un jour et le jour même, Prime Video, Amazon Music, des livres électroniques et un accès aux ventes flash telles que Prime Day.

OBTENEZ GRATUITEMENT AMAZON PRIME SUR O2

Pour obtenir le supplément, ajoutez simplement le contrat que vous souhaitez à votre panier en cliquant sur “Choisir ce plan”, puis sous la section “Votre supplément”, choisissez “Obtenez six mois d’Amazon Prime, sur nous”.

Une fois les six mois écoulés, l’abonnement revient au prix standard de 8,99 £ par mois – bien que les clients puissent annuler avant d’avoir à payer.

Si vous êtes un client O2 existant, vous ne pouvez pas obtenir Prime gratuitement. Cependant, si vous l’ajoutez à votre forfait, vous pouvez obtenir 2 £ de réduction sur votre facture mensuelle de temps d’antenne.

Outre Amazon Prime, les nouveaux clients O2 ont également la possibilité de souscrire pendant six mois aux services suivants : Disney+, Audible, McAfee Mobile Security Plus, Amazon Music Unlimited et Cafeyn. Un seul supplément gratuit peut être réclamé sur une facture O2.

C’est maintenant le bon moment pour examiner les plans O2, car le transporteur propose de grosses offres, y compris jusqu’à 180 £ de réduction sur le coût du temps d’antenne du iPhone 14 Pro 128 Go sur un tarif illimité et jusqu’à 288 £ de réduction sur le GooglePixel 6a sur plusieurs plans.

O2 propose également une offre de craquage SIM uniquement – vous pouvez obtenir trois mois gratuits lorsque vous souscrivez soit au forfait illimité SIM uniquement Plus à partir de 30 £ par mois, soit à la carte SIM de 150 Go uniquement pour 22 £ par mois.

Les lecteurs américains peuvent également regrouper un abonnement Amazon Prime avec leur contrat téléphonique s’ils souscrivent à un forfait avec Metro by T-Mobile.

Vous pouvez trouver plus d’offres dans notre récapitulatif mensuel des meilleures offres SIM uniquement.