Obtenez 55% de réduction sur les ustensiles de cuisine All-Clad

Non, vous avez bien lu, le Black Friday a déjà commencé. Macy’s vient de lancer une vente massive du Black Friday en juillet et nous gardons un œil sur les meilleures offres Macy’s à acheter en ce moment. Si vous avez besoin d’une excuse pour réorganiser votre collection de cuisine, vous avez de la chance : les ustensiles de cuisine All-Clad sont en vente jusqu’à 55% de réduction dès maintenant.

Les trouvailles les mieux notées d’All-Clad sont en vente jusqu’à Lundi 12 juillet. De plus, si vous utilisez le code JUILLET, vous pouvez débloquer 25 % supplémentaires sur certaines trouvailles All-Clad, y compris les poêles antiadhésives, les ensembles d’ustensiles et les marmites. Si vous dépensez plus de 25 $, vous obtenez livraison gratuite sur votre commande.

Cet ensemble de batterie de cuisine en acier inoxydable de 7 pièces est actuellement à 55% de rabais, jusqu’à un prix de vente de 369,99 $ (économisez 470 $). Les critiques de Macy’s attribuent à cet ensemble une note de 4,5 étoiles et le décrivent comme « intemporel » et « en vaut la peine ». L’ensemble comprend une poêle à frire de 10 pouces, une casserole couverte de 2 pintes, une sauteuse couverte de 3 pintes et une marmite couverte de 6 pintes. Chaque casserole est fabriquée en acier inoxydable avec un noyau central en aluminium, ce qui permet une répartition uniforme de la chaleur.

Si vous cherchez à remplacer des casseroles individuelles dans votre collection, il existe plusieurs casseroles individuelles All-Clad très appréciées à considérer. Cet ensemble de deux poêles à frire antiadhésives est à seulement 37,49 $ avec le code JUILLET, vous faisant économiser 12,50 $. Ces casseroles sont résistantes à la déformation, recouvertes d’une surface antiadhésive et vont au four jusqu’à 500 degrés. Si votre casserole préférée a connu des jours meilleurs, cette casserole couverte de 1,5 pinte en acier inoxydable 5 étoiles coûte 131,24 $, soit une économie de 43,75 $ lorsque vous utilisez le code. JUILLET. L’acier inoxydable fournit une chaleur uniforme, tandis que la poignée surélevée rend la cuisson sur un brûleur encombré moins mouvementée.

Si vous avez retardé le remplacement d’une casserole ou économisé pour un All-Clad, agissez vite – la vente Black Friday de Macy en juillet se termine ce lundi.

