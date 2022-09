Obtenez 500 £ de réduction sur un vélo électrique Cowboy 3 pour la Journée mondiale sans voiture

Nous sommes de grands fans des vélos électriques Cowboy et le Cowboy 3, bien qu’il ne soit pas le dernier modèle de la société, reste un choix fantastique.

Le C3 est doté de plus de technologies que de nombreux vélos électriques, notamment des alertes de vol et de suivi, la détection de collision et le déverrouillage automatique lorsque vous êtes à proximité du vélo avec votre téléphone.

Avec la hausse des prix des vélos électriques, c’est le moment idéal pour acheter un Cowboy à un prix avantageux.

Normalement, la C3 coûte 1 990 £, mais pour la Journée mondiale sans voiture, Cowboy offre une énorme réduction de 500 £, ce qui signifie que vous l’obtenez pour 1 490 £ – une très bonne affaire. La livraison au Royaume-Uni est gratuite et contrairement à de nombreux vélos électriques, celui-ci est en fait en stock : vous devriez l’obtenir dans environ 10 jours.

Il y a un choix de noir ou de minéral, et des garde-boue sont également inclus. L’accord court à partir du 22 septembre, mais seulement jusqu’à épuisement des stocks, alors ne traînez pas.

Achetez A Cowboy 3 pour 1490 £

Vous pouvez lire notre critique complète du Cowboy pour en savoir plus sur les raisons pour lesquelles nous l’évaluons si bien. C’est un vélo à une seule vitesse, il est donc destiné à une utilisation urbaine et aux déplacements plutôt qu’à tout tout-terrain, et la batterie offre jusqu’à 70 km (environ 43 miles).

Il y a un GPS intégré pour le suivi et Bluetooth pour l’application compagnon utile. Vous pouvez souscrire une assurance vol auprès de Cowboy pour 120 £ par an. Cowboy propose également un nouveau service de maintenance – Cowboy Care – où des techniciens viendront chez vous et répareront tout problème.

Notez qu’il n’y a qu’une seule taille de cadre et qu’elle convient aux personnes de 170 à 195 cm de hauteur – 5 pieds 7 à 6 pieds 5 pouces.

