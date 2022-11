Obtenez 50 % sur la liquidation de Jack Wolfskin lors de sa vente d’économies d’automne

L’un de mes détaillants de plein air / de voyage préférés, Jack Wolfskin, organise une vente d’économies d’automne jusqu’à à l’heure actuelle. Parmi les articles en vente, vous pouvez vous procurer des vestes, des manteaux et des accessoires tels que des sacs à dos pour faciliter vos déplacements.

Ma veste et ma polaire sont zippées depuis des mois, presque un an, et je porte toujours les deux régulièrement. Ce que j’ai trouvé, c’est que les deux articles sont non seulement respirants, mais ils me gardent également au chaud lorsque le temps se refroidit. Et ce ne sont que deux aspects des vêtements de Jack Wolfskin qui valent la peine d’être achetés. L’autre est les prix bas. Étant donné que les prix sont généralement élevés, les remises font des vêtements en solde un excellent achat.

Ce léger est de 84 $ (économisez 46 $). La meilleure caractéristique de cette veste est qu’elle peut facilement être rangée pour vous aider à voyager léger. Mais si cela ne suffit pas, il est également imperméable, coupe-vent et respirant. Pour une veste en duvet, accrochez-vous c’est l’eau et le vent avec isolation et fermetures éclair d’aération sous les bras pour 143 $ (économisez 77 $).

Les femmes peuvent obtenir plusieurs vestes, dont celle-ci pour 187 $ (économisez 33 $). Avec une coupe spéciale aux manches pour plus de liberté de mouvement et un ourlet réglable, cette veste peut être personnalisée pour s’adapter à vos besoins. Ensuite, il y a ces 210 $ (économisez 90 $) avec doublure polaire en laine d’agneau pour plus de confort. Il a également une taille ajustable pour faciliter l’ajustement du manteau aussi confortable que vous le souhaitez.

Il existe des doudounes plus légères comme la et vestes d’ambiance, les deux pour 133 $ (économisez 57 $). Enfin, pour un sac à dos que vous pouvez emporter avec vous dans une aventure, consultez ceci pour 97 $ (économisez 33 $).

Ne manquez pas les vestes et manteaux indispensables pour le temps plus froid à venir. Dirigez-vous vers aujourd’hui pour des prix réduits sur les vêtements d’extérieur.