Obtenez 50 £ de réduction sur un Dyson Supersonic à temps pour Noël

Si quelqu’un que vous connaissez a un Dyson Supersonic sur sa liste de Noël, c’est une offre que vous allez adorer.

Le sèche-cheveux révolutionnaire de Dyson est l’un des produits coiffants les plus recherchés. Nous lui avons attribué 4,5 étoiles sur 5 dans notre examen et avons loué ses “performances étonnantes”. Mais c’est cher et rarement remisé.

Jusqu’ici.

Currys a conclu un accord sur le Supersonic qui coûte normalement 329,99 £, mais est maintenant à 50 £ de réduction sur le coloris fer et fuchsia. Si vous en voulez un, vous devrez être rapide. L’accord se termine le dimanche 4 décembre.

Obtenez le Dyson Supersonic pour 279,99 £

Cette remise n’est pas disponible aux États-Unis, car Currys est un détaillant britannique uniquement. Cependant, il y a est une offre sur un Supersonic remis à neuf sur Daily Sale.com pour 229 $. Plusieurs coloris sont disponibles.

Le Supersonic est livré avec cinq accessoires de style, y compris le nouvel outil flyaway.

Dyson

Ceci est inspiré par des stylistes professionnels et vise à créer une finition lisse de qualité salon. Dirigant le flux d’air autour de la courbe de l’accessoire, il crée un effet Coanda, tirant vos cheveux droits et empêchant les mèches rebelles.

Nous l’avons testé et pouvons dire qu’il fonctionne bien et qu’il est facile à utiliser, même à l’arrière de la tête, en faisant pivoter l’attache magnétique à un angle pratique.

Si vous manquez cette remise, nous vous orientons généralement vers les produits remis à neuf de Dyson, où vous pouvez généralement acheter un Supersonic pour moins cher. Cependant, ils sont en rupture de stock pour le moment – c’est très demandé à cette période de l’année.

Au lieu de cela, nous suggérons de vérifier le Laifen Swift. C’est un clone de Dyson : un puissant sèche-cheveux en forme de maillet qui est livré avec des accessoires de coiffage magnétiques. Il est disponible dans une gamme de couleurs métalliques. Nous lui avons attribué cinq étoiles dans notre avis.

Mieux encore, vous pouvez acheter le Swift Special, qui est livré avec trois accessoires de style, pour seulement 157,31 £ / 189,99 $.

Pour plus de recommandations de coiffure, jetez un œil à notre tour d’horizon des meilleurs sèche-cheveux et des meilleurs lisseurs que nous avons testés.