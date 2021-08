Obtenez 50 £ de réduction sur OnePlus 9 et 9 Pro dans l’offre de retour à l’école

Si vous envisagez les combinés OnePlus 9 ou 9 Pro équipés de Snapdragon 888, vous serez ravi de voir que vous pouvez désormais économiser 50 £ sur les deux dans le cadre de la vente de rentrée de la marque.

Alors que OnePlus propose un programme de remise pour les étudiants qui réduit de 5 % les appareils et de 10 % les accessoires pour les étudiants et les enseignants, ce qui vous oblige à vérifier votre statut (via Student Beans), la remise actuelle est également disponible pour les non-étudiants. Vous aurez juste besoin d’utiliser le code COOL50 à la caisse.

Avant de pouvoir ajouter le bon, vous devrez créer un compte OnePlus, où vous devrez fournir votre adresse e-mail, votre nom et votre adresse postale, bien que vous puissiez également vous connecter via Google ou Facebook.







Parmi les deux téléphones, nous recommandons le OnePlus 9 qui a reçu 4/5 étoiles dans notre test. Nous avons été particulièrement impressionnés par son fabuleux écran AMOLED 120 Hz, ses composants puissants, sa charge incroyablement rapide (95% en 30 minutes) et Oxygen OS. Les plus gros inconvénients étaient l’absence d’indice IP et certains problèmes de caméra.

Pourtant, maintenant, avec 50 £ de réduction, le OnePlus 9 devient plus facile à suggérer à quiconque recherche un nouveau combiné phare. Dirigez-vous vers OnePlus pour obtenir 50 £ de réduction sur la série 9.

Si vous voulez voir comment les téléphones OnePlus 9 se comparent à la concurrence, consultez notre tour d’horizon des meilleurs téléphones phares. Voir plus d’offres de rentrée ici et notre section dédiée à la rentrée.

Articles connexes pour une lecture plus approfondie