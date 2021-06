Obtenez 50 £ de réduction sur le Shark Anti-Hair Wrap sans fil pour Prime Day

C’est le premier jour et cela signifie des réductions ! L’un des meilleurs est sur l’enveloppement anti-cheveux Shark sans fil.

C’est le prix le plus bas que nous ayons vu pour l’IZ201 et nous serions surpris de le voir se vendre moins cher. Il a un prix de vente conseillé de 349 £, mais se vend généralement à environ 249 £. Cela vous donne un très solide 50 £ d’économie – ou 20 % de réduction.

N’oubliez pas que pour obtenir l’accord, vous devrez être un membre Prime. Et gardez à l’esprit que les offres se termineront à 23h55 le 22 juin et que les meilleures offres peuvent se vendre plus rapidement.

Ce requin sans fil est un aspirateur fabuleux. En ce moment, il est à la première place de notre tour d’horizon des meilleurs aspirateurs de 2021.

Lorsque nous l’avons examiné, nous lui avons attribué 4,5 étoiles sur 5 pour ses performances et ses excellentes fonctionnalités, telles que son bâton Flexology articulé, qui vous permet d’aspirer sous les tables et les canapés sans vous baisser. Parmi les autres fonctionnalités intéressantes, citons les phares à LED, qui vous montreront à quel point vos sols sont sales (euh) et le mode de rangement escamotable pratique qui vous offre plus d’options de dissimulation.

L’IZ201 dispose également d’une tête enveloppante anti-cheveux efficace. Il s’agit essentiellement d’une ailette en caoutchouc qui empêche les cheveux de s’enrouler trop étroitement autour du rouleau afin qu’ils puissent être aspirés dans la poubelle.







Il a une autonomie maximale de 40 minutes, sur son réglage le plus bas, ce qui signifie que vous obtiendrez une bonne demi-heure de nettoyage si vous basculez entre Les paramètres avant de devoir recharger.

C’est une grosse économie sur un bon aspirateur. Obtenez l’affaire avant que ça parte !

