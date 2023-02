Obtenez 50% de réduction sur cette machine à café à dosettes Lavazza Smeg

La collaboration de Smeg avec la marque de café italienne Lavazza a produit une belle machine à café qui marie l’esthétique rétro convoitée de Smeg avec la machine à café à capsules de haute qualité de Lavazza.

Et maintenant, vous pouvez l’acheter à moitié prix.

Nous avons repéré deux offres intéressantes qui vous permettront d’obtenir cette belle petite cafetière à capsules pour seulement 50 % de son prix de vente conseillé de 249,99 £.

Le prix le plus bas est chez B&Q, où vous pouvez l’acheter en rouge pour seulement 119,99 £.

Achetez-le en rouge chez B&Q

Mais John Lewis propose deux options de couleur (noir ou rouge) pour seulement quelques livres de plus – 124,50 £.

Achetez-le en noir ou en rouge chez John Lewis

Bien que le RRP de la machine soit de 249,99 £, au moment de la rédaction, il est largement disponible pour 199,99 £, ce qui permet d’économiser plus de 38 % ou 75,49 £, ce qui est toujours très bon.

S’il se vend chez John Lewis ou B&Q, vous pouvez obtenir une offre similaire de Lavazza. L’économie n’est pas aussi bonne que celles que nous avons trouvées, mais le modèle rouge est disponible dans une promotion de la Saint-Valentin pour 149 £ – toujours 50 £ de réduction sur son meilleur prix habituel et 100 £ de réduction sur le RRP.

C’est si vous êtes au Royaume-Uni, de toute façon. Cette machine n’est pas en vente aux États-Unis, où il n’y a que deux machines à café à capsules que vous pouvez acheter chez Lavazza : la Classy Mini et la Classy Plus.

À propos de l’appareil

La Lavazza A Modo Mio Smeg est une machine à capsules qui, comme son nom l’indique, est compatible avec les capsules a A Modo Mio de Lavazza – des dosettes d’espresso qui se déclinent en plusieurs intensités et saveurs, y compris les cafés longs. À notre avis, ce sont parmi les meilleures dosettes d’espresso disponibles.

Un autre point en leur faveur est que les capsules A Modo Mio peuvent être compostées industriellement, ce qui signifie qu’il n’est pas nécessaire de les collecter dans un sac pour les recycler. Ils peuvent simplement entrer avec vos déchets alimentaires pour la collecte municipale. Cependant, vous ne pouvez pas les composter à la maison.

La machine elle-même est simple à utiliser et, comme toutes les cafetières à capsules de Lavazza, elle permet une certaine personnalisation. Dans ce cas, vous pouvez opter pour un expresso standard ou long. Vous devrez préparer le lait séparément, mais vous pouvez acheter un mousseur à lait chez Lavazza.

Lavazza

Le Lavazza A Modo Mio Smeg est assez compact à 15,7 x 29 x 36,6 cm et dispose d’un réservoir d’eau de 0,9 litre. Il éjecte automatiquement les capsules usagées et il y a de la place pour stocker six capsules usagées à l’intérieur avant qu’il ne soit nécessaire de les vider. L’étagère à tasses/bac d’égouttage est également réglable.

Achetez-le en noir ou en rouge chez John Lewis

Nous avons passé en revue un certain nombre de machines Lavazza : la Desea et la Voicy – ​​qui est livrée avec un haut-parleur Amazon Alexa intégré – sont deux de nos préférées.

Si vous souhaitez plus d’options d’achat de machines à café, jetez un coup d’œil à notre tour d’horizon des meilleures machines à café dans l’ensemble et des meilleures cafetières à capsules.