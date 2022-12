Obtenez 50 $ de rabais sur cet excellent haut-parleur Bluetooth Anker Soundcore

Voici une offre de vacances que vous ne voudrez probablement pas manquer : le haut-parleur est réduit à 130 $ lorsque vous coupez le coupon instantané de 50 $ sur sa page produit, ce qui est très proche de son prix le plus bas pour cette année.

Voici le maigre rapide sur le haut-parleur, qui, à mon avis, est le meilleur nouveau mini haut-parleur boombox de 2022.

David Carnoy/CNET

Le haut-parleur original Soundcore Motion Boom d’Anker est toujours d’une valeur décente à un peu plus de 100 $. Mais la nouveauté de 2022 Motion Boom Plus est nettement améliorée, notamment en termes de qualité sonore. C’est facilement l’un des meilleurs nouveaux haut-parleurs Bluetooth de 2022.

Pesant 5,29 livres, presque une livre de plus que le Motion Boom, il est équipé de deux woofers améliorés de 3,5 pouces et de deux tweeters de 1 pouce nouvellement ajoutés, offrant jusqu’à 80 watts de sortie audio (60 pour les woofers et 20 pour les tweeters) . La durée de vie de la batterie est évaluée à 20 heures à des niveaux de volume modérés. Il est également étanche à l’eau et à la poussière IP67 et flotte si vous le laissez tomber dans un plan d’eau. Il utilise Bluetooth 5.3.

J’ai été impressionné par la qualité du son, qui se compare bien à quelques haut-parleurs plus chers – et certains plus grands – figurant sur la liste CNET des meilleurs haut-parleurs Bluetooth. Vous pouvez modifier le profil sonore (avec les paramètres d’égalisation) et mettre à niveau le micrologiciel du haut-parleur dans l’application compagnon Soundcore d’Anker pour iOS et Android. J’avais tendance à opter pour l’amplification des basses activée – il y a un bouton sur le haut-parleur pour l’activer – et j’ai trouvé que le haut-parleur offrait un son plein avec une bonne clarté dans les médiums et les aigus, et une bonne définition des basses. Pour sa taille, le haut-parleur est capable d’émettre beaucoup de son et parvient surtout à éviter la distorsion à des volumes plus élevés. (J’avais tendance à maintenir le volume dans la plage de 50 % à 75 %).

Si vous êtes assis à quelques mètres de l’enceinte, il y a un peu de séparation stéréo. Mais si vous voulez vraiment améliorer la qualité sonore, vous pouvez coupler sans fil deux haut-parleurs Soundcore Motion Boom Plus pour créer une véritable paire stéréo. Assurez-vous d’appliquer le coupon instantané de 50 $ sur Amazon pour obtenir le prix de 130 $.

