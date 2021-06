Obtenez 50 à 70 £ de réduction sur un nettoyeur sans fil Samsung au Royaume-Uni

Les nettoyeurs sans fil de Samsung sont parmi les plus puissants du marché. Ils sont légers, ont une forte aspiration et des fonctionnalités telles que 40 à 60 minutes de temps de nettoyage, une batterie remplaçable, une baguette télescopique, un filtre HEPA et des accessoires de nettoyage brillants.

Le nettoyant le plus puissant proposé est le Jet 90 Pet, que nous avons examiné et noté 4,5 étoiles sur 5. Il est actuellement disponible pour 499 £, contre 549 £. La seule différence avec le modèle que nous avons testé est que l’édition Pet n’est pas livrée avec une balayeuse rotative. À propos du Jet 90 Ses caractéristiques sont parmi les meilleures du marché pour un sans fil. Il est plus léger que le V11 de Dyson, avec une aspiration tout aussi puissante.



Ce qui le rend vraiment différent des concurrents, c’est son confort d’utilisation. Il a une baguette télescopique, que vous pouvez régler sur l’un des quatre réglages. Cela signifie que vous pouvez l’ajuster à votre taille – exactement – et n’aurez pas besoin de vous baisser pendant le nettoyage. Il est également livré avec de nombreux accessoires de nettoyage bien conçus. Il y a un accessoire articulé pour que vous puissiez créer un angle de 90 degrés entre la tête de brosse et la machine, pour nettoyer facilement le dessus des étagères, des armoires et des bibliothèques. Il dispose d’une batterie amovible, vous pouvez donc le charger séparément si vous le souhaitez, ou en acheter une de rechange et doubler son temps de nettoyage de 60 minutes. Cela signifie que vous avez jusqu’à deux heures d’aspirateur avant de devoir vous soucier de recharger Et non seulement le filtre HEPA est amovible et lavable à la main, mais si vous avez une sensibilité à la poussière, il est compatible avec la Samsung Clean Station, pour un système en sac sans poussière. Lorsque le Jet 90 est plein, placez-le dans la Clean Station, il aspirera et stockera la poussière dans un sac qui n’a besoin d’être changé qu’une fois par mois. Vous pouvez consulter notre revue de la station propre pour en savoir plus.





La capacité du bac n’est que de 0,5 litre, ce qui est l’une des seules choses à propos de ce nettoyeur qui n’est pas idéale – vous devrez le vider à mi-nettoyage si vous avez beaucoup d’aspirateur à faire. Notre seule autre réserve concernant le Powerstick Jet concerne l’espace de stockage. Vous aurez besoin d’un endroit dédié près d’une prise pour installer le support de charge (le support Z), qui fait partie intégrante du nettoyeur. C’est comment vous le chargez et où vous accrochez ses (nombreux) accessoires. le Animal de compagnie Jet 90 se vend généralement 549 £, mais vous pouvez actuellement l’acheter pour 499 £. Nous ne savons pas combien de temps l’accord durera, alors ne traînez pas. Visitez Samsung pour voir toutes les offres ou jeter un œil à notre tour d’horizon des meilleurs aspirateurs que nous avons testés pour plus d’options d’aspirateurs sans fil.